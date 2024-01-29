 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Muş'un Hasköy-Mutki yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Muş'un Hasköy-Mutki yolu ulaşıma açıldı

Muş'un Hasköy ilçesi ile Bitlis'in Mutki ilçesini birbirine bağlayan yol, kar yağışı ve tipi nedeniyle sürekli kapanıyordu. Karayolları ekiplerinin özverili çalışmaları sonucu yol yeniden ulaşıma açıldı. Bu durum bölgedeki vatandaşlar için büyük bir rahatlama sağladı ve acil durumlara müdahale edilmesi açısından hayati bir önem taşıyor.

Muş\'un Hasköy-Mutki yolu ulaşıma açıldı
29.01.2024 - 23:09,
Abone Ol

Muş'un Hasköy- Mutki yolu ulaşıma açıldı

MUŞ - Muş'un Hasköy ilçesi ile Bitlis'in Mutki ilçesini birbirine bağlayan güzergahta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle sürekli kapanan yol, ekiplerin özverili çalışmaları sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Muş'ta yaklaşık bir haftadır etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Hasköy-Mutki güvenlik yolunda, karayolları 113. Şube Şefliği karla mücadele ekibi tarafından yapılan çalışma sonucu ulaşıma açıldı.

Hasköy-Mutki yolunun yeniden ulaşıma açılması, bölgede yaşayan vatandaşlar için büyük bir rahatlama sağladı. Kar yağışı ve tipi nedeniyle sürekli olarak kapanan bu önemli güzergahın açılması, acil durumlara müdahale edilmesi açısından hayati bir önem taşıyor. Ekiplerin titiz çalışmaları sayesinde, bölge halkı günlük yaşamlarını daha kolay sürdürebilecek.

Bölgedeki kar yağışının ardından 3 günden beri karla mücadele çalışmasına devam ettiklerini belirten Karayolları 113. Şube Şefliği Yol Sorumlusu İdris Karakan, etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolun sürekli ulaşıma kapandığını söyledi.

İş Makinası Operatörü Hasan Elhan ise, "Etkili olan fırtınadan dolayı bazen burada mesafe 2 metreye kadar düşüyor. Kar kalınlığı yer yer 2-3 metreye ulaştı. Sürekli fırtınadan dolayı açtığımız yol hemen ulaşıma kapanıyor. Bu açıdan zor şartlarda çalışıyoruz. 7/24 esasına göre buradayız, yolu sürekli açık tutmak için gayret gösteriyoruz. Vatandaşımızın mağdur olmaması için devletimizin verdiği imkanlar dahilinde hizmet veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Hasköy, Mutki, Muş, Yerel Haberler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'un Hasköy-Mutki yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika


22:49
3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi 3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi
22:31
Daha önce bunu yapan kimse yok! Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti Daha önce bunu yapan kimse yok! Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti
22:05
CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay oldu CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay oldu
21:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de gençlerle buluştu: Her alanda önünüzü açtık Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de gençlerle buluştu: Her alanda önünüzü açtık
21:45
Aslan geri döndü! Galatasaray, Gaziantep FK'yı son anda devirdi Aslan geri döndü! Galatasaray, Gaziantep FK'yı son anda devirdi
21:05
ABD, Ürdün'deki İHA saldırısını üsse dönen diğer ABD İHA'sı nedeniyle önleyememiş ABD, Ürdün'deki İHA saldırısını üsse dönen diğer ABD İHA'sı nedeniyle önleyememiş
20:08
Gazzeli muhabir açlık ve susuzluktan canlı yayında bayıldı Gazzeli muhabir açlık ve susuzluktan canlı yayında bayıldı
20:07
İsrail yeni esir takası anlaşmasını kabul etti, Hamas'ın cevabı bekleniyor İsrail yeni esir takası anlaşmasını kabul etti, Hamas'ın cevabı bekleniyor

Son Dakika
22:49 3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi
22:31 Daha önce bunu yapan kimse yok! Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti
22:05 CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay oldu
21:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de gençlerle buluştu: Her alanda önünüzü açtık
21:45 Aslan geri döndü! Galatasaray, Gaziantep FK'yı son anda devirdi
21:05 ABD, Ürdün'deki İHA saldırısını üsse dönen diğer ABD İHA'sı nedeniyle önleyememiş
20:08 Gazzeli muhabir açlık ve susuzluktan canlı yayında bayıldı
20:07 İsrail yeni esir takası anlaşmasını kabul etti, Hamas'ın cevabı bekleniyor
19:33 Eşi ve 2 kızını kış günü evden atan doçentten skandal sözler: Sokakta kalın bana ne
19:09 Kilise saldırısında yaşamını yitiren Cihan'ın kuzeni konuştu: Yüzde 80 engelliydi, gezmek için kiliseye gitmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2024 23:17:25. #1.13#
SON DAKİKA: Muş'un Hasköy-Mutki yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement