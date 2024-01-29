Muş'un Hasköy- Mutki yolu ulaşıma açıldı

MUŞ - Muş'un Hasköy ilçesi ile Bitlis'in Mutki ilçesini birbirine bağlayan güzergahta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle sürekli kapanan yol, ekiplerin özverili çalışmaları sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Muş'ta yaklaşık bir haftadır etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Hasköy-Mutki güvenlik yolunda, karayolları 113. Şube Şefliği karla mücadele ekibi tarafından yapılan çalışma sonucu ulaşıma açıldı.

Hasköy-Mutki yolunun yeniden ulaşıma açılması, bölgede yaşayan vatandaşlar için büyük bir rahatlama sağladı. Kar yağışı ve tipi nedeniyle sürekli olarak kapanan bu önemli güzergahın açılması, acil durumlara müdahale edilmesi açısından hayati bir önem taşıyor. Ekiplerin titiz çalışmaları sayesinde, bölge halkı günlük yaşamlarını daha kolay sürdürebilecek.

Bölgedeki kar yağışının ardından 3 günden beri karla mücadele çalışmasına devam ettiklerini belirten Karayolları 113. Şube Şefliği Yol Sorumlusu İdris Karakan, etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolun sürekli ulaşıma kapandığını söyledi.

İş Makinası Operatörü Hasan Elhan ise, "Etkili olan fırtınadan dolayı bazen burada mesafe 2 metreye kadar düşüyor. Kar kalınlığı yer yer 2-3 metreye ulaştı. Sürekli fırtınadan dolayı açtığımız yol hemen ulaşıma kapanıyor. Bu açıdan zor şartlarda çalışıyoruz. 7/24 esasına göre buradayız, yolu sürekli açık tutmak için gayret gösteriyoruz. Vatandaşımızın mağdur olmaması için devletimizin verdiği imkanlar dahilinde hizmet veriyoruz" ifadelerini kullandı.