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Muş'un Hasköy ve Korkut ilçelerine doğalgaz verilmesine başlandı - Son Dakika
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Muş'un Hasköy ve Korkut ilçelerine doğalgaz verilmesine başlandı

Muş'un Hasköy ve Korkut ilçelerinde düzenlenen törenle doğalgaz verilmesine başlandı. Vali Avni Çakır, doğalgazın kolaylıklarını vurgulayarak, bölge halkının rahatlığa kavuşacağını belirtti. Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel ise uzun zamandır beklenen doğalgazın ilçeye gelmesi için Cumhurbaşkanı'na, hükümete ve yetkililere teşekkür etti. Korkut ilçesinde de dualar eşliğinde doğalgaz verilmesine başlandı.

Muş\'un Hasköy ve Korkut ilçelerine doğalgaz verilmesine başlandı
22.12.2023 - 18:10,
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Muş'un Hasköy ve Korkut ilçelerinde, düzenlenen törenle doğalgaz verilmesine başlandı.

Vali Avni Çakır, Hasköy Çarşı Meydanı'ndaki töreninde, doğalgazın kolaylıklarına değinerek, şöyle konuştu:

"Buraların uzun bir kış memleketi olduğunu düşündüğümüzde insanlarımızın rahatlığa kavuşacağını biliyoruz. Bu anlamda bölgemizde çok büyük bir sevinç var. Bölge halkı adına Cumhurbaşkanı'mıza müteşekkiriz. İlçeye doğal gaz bağlanması ileri tarihlerde görünüyordu ama Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimat ve destekleriyle 2023 yılı tamamlanmadan Hasköy ve Korkut, doğalgaza kavuşmuş oldu. Doğalgazın kullanımın her haneye ulaşması noktasında biz de gerekli destekleri vereceğiz. İlçemize ve bölgemize hayırlı olsun."

Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel de mutlu bir gün yaşadıklarını ifade etti.

İlçeye uzun zamandır doğalgaz gelmesini beklediklerini anlatan Karayel, "Doğalgaz için Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, hükümetime, milletvekilimiz Mehmet Emin Şimşek ve firma yetkililere teşekkür ediyoruz. Nüfusu 20 binin altında olan ilçelere doğalgazın 2026 yılında geleceği planlanıyordu. Biz yılmadık ve temaslarımızı sürdürdük. Hükümetimizin desteğiyle bugün ilçemizi doğalgazla buluşturuyoruz. Verdiğimiz sözü yerine getirdik. O mutluluğu yaşıyoruz. İlçemize ve halkımıza hayırlı ve uğurlu olsun."

Daha sonra Korkut Çarşı Meydanı'nda Vali Çakır, Korkut Kaymakamı Ahmed Çelik, Korkut Belediye Başkanı Sami Pekbay ve Muş Emniyet Müdürü Serkan Karaman'ın katılımıyla dualar edildi, ilçeye doğalgaz verilmesine başlandı.

Kaynak: AA
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