Muş Valisi Avni Çakır, Türk Polis Teşkilatı\'nın 179. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Muş Valisi Avni Çakır, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Çakır, mesajında, Emniyet Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
179 yıllık köklü bir geçmişe sahip Türk Polis Teşkilatı'nın, ülkenin güven ve istikrar ortamının sağlanmasında, huzur ve refahın korunmasında en büyük vazifeyi üstlenen kurumların başında geldiğini aktaran Çakır, şunları kaydetti:
"Devletimizin en önemli vazifelerinden biri de vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşamasını temin etmektir. Kanunlarla sınırlı ve yetkisini yine kanunlardan alarak görev yapan bu güzide teşkilatımız, insan hak ve özgürlüklerine gösterilen hassasiyet ile güvenlik ve özgürlük dengesini sağlama konusunda ciddi bir vazife ifa etmektedir."
Denetime açık, şeffaf ve hesap verebilirlik gibi çağın gerektirdiği özelliklere sahip olan polis teşkilatının halkın kaliteli hizmet beklentilerine de cevap verdiğini gözlemlediklerini aktaran Çakır, şöyle devam etti:
"Ülkemizde son yıllarda tüm kurum ve kuruluşlarımızın kaydettiği gelişim ve değişim sürecine polis teşkilatımızda ayak uydurarak, çağın gerektirdiği en ileri teknoloji ve bilgi birikimini en üst düzeyde kullanan kurumlardan biri haline gelmiştir. 'Vatan Bölünmez, Türkiye Geçilmez' anlayışının savunucuları olarak gururla dalgalanan bayrağımızın gölgesinde bu asil görevi yürüten Emniyet Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü kutluyor, görevleri başında şehit düşen kahraman evlatlarımıza rahmet, gazilerimize sıhhat ve afiyetler diliyorum."
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