Muş Varto\'da 4 şüphelinin evinde 4 tabanca, 271 fişek ve 3 av tüfeği bulundu

Muş'un Varto ilçesinde, 4 şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda ruhsatsız 4 tabanca ve 3 av tüfeği ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında ilçede 4 şüphelinin evinde arama yapıldı.

Aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 5 tabanca şarjörü, farklı çaplarda 271 fişek, 7 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Ele geçirilen silah ve mühimmata el konuldu, 4 şüpheli hakkında cumhuriyet savcısının talimatıyla adli tahkikat başlatıldı.