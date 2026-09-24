Muş Varto\'da Gençlik Merkezi gönüllüleri, 15 yaşlının evini temizledi

Muş'un Varto ilçesinde Gençlik Merkezi'nde gönüllü olarak bir araya gelen gençler, yalnız yaşayan ve ev temizliğinde desteğe ihtiyaç duyan yaşlıların evlerini temizleyerek hem yaşam alanlarını güzelleştiriyor hem de onlarla gönül bağı kuruyor.

Varto Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi'nde yürütülen gönüllülük faaliyeti kapsamında, gençler, ilçede yaşayan yaşlıların hayatını kolaylaştırmak amacıyla ev temizliğinden bahçe düzenlemesine kadar çeşitli işlerde destek oluyor.

Belirli periyotlarla yürütülen çalışma kapsamında ilçede 15 yaşlının evini ziyaret eden gençler, temizlik malzemeleriyle Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan 79 yaşındaki Mehmet ve 72 yaşındaki Hüsniye Han'ın evine gitti.

Gönüllü gençler, evde yaptıkları temizliğin ardından bahçeyi de düzenleyip yaşlı çiftin kış öncesi odunlarını kırdı. Temizliğin ardından yaşlı çiftle kapı önünde sohbet eden gençler, onlara yalnız olmadıklarını hissettirmeye çalıştı.

"İyilik duygusunu toplumun her alanına taşımaya devam edeceğiz"

İlçe Gençlik Merkezi Müdürü İsmail Özkan, AA muhabirine, gençlerin gönüllülük bilincini geliştiren ve toplumsal dayanışmayı güçlendiren anlamlı bir çalışmayı sürdürdüklerini söyledi.

"Gençlik merkezleri sadece gençlerimizin vakit geçirdiği veya çeşitli faaliyetlere katıldığı mekanlar değil, aynı zamanda gençlerimizin gönüllülük bilinci kazandığı, topluma ve çevresine karşı sorumluluk üstlendiği önemli merkezlerdir." diyen Özkan, şunları kaydetti:

"Bugün de gönüllü gençlerimizle Varto'da yaşayan kıymetli büyüklerimizin evine gelerek temizlik çalışmalarına destek oluyoruz. Bizim için burada asıl önemli olan yalnızca bir evin temizliğini yapmak değil, gençlerimizle büyüklerimiz arasında gönül köprüleri kurmak, dayanışma kültürünü güçlendirmek ve 'iyilik paylaştıkça çoğalır' anlayışını yaşatmaktır. Gençlerimizin büyüklerimizin yanında olması, onların ihtiyaçlarına duyarlı davranması ve gönüllü olarak sorumluluk alması bizleri son derece mutlu ediyor. Çünkü inanıyoruz ki güçlü toplumların temelinde dayanışma, yardımlaşma ve birbirine sahip çıkma kültürü vardır."

Çalışmaya katkı sunan gönüllü gençlere teşekkür eden Özkan, "Onların bu örnek davranışlarının ilçemizdeki diğer gençlerimize de ilham olmasını diliyorum. Gençlerimizin enerjisini, gönüllülüğünü ve iyilik duygusunu toplumun her alanına taşımaya devam edeceğiz. Gençlerimize de her zaman söylediğimiz gibi, iyiliğin yaşı, gönüllülüğün sınırı yoktur." diye konuştu.

"Onların çok güzel hayır dualarını aldık"

Gönüllü gençlerden Fatma Çelik de Gençlik Merkezi'nin düzenlediği çalışmalara katıldığını ifade ederek, "Bugün burada bulunmaktan çok mutluyum. Çiftimize yardımcı olduk. Onların çok güzel hayır dualarını aldık." dedi.

Gençlik lideri Rıdvan Taşdemir de çalışmanın hem gençler hem de yaşlılar açısından anlamlı olduğunu dile getirdi.

Taşdemir, "Yaşlılarımızla gençlerimizi bir araya getirerek güzel bir muhabbet eşliğinde günümüzü geçirdik. Varto Gençlik Merkezi olarak gönüllülük faaliyetleri kapsamında bu yıl belli periyotlarla 15 yaşlı vatandaşımızın evini ziyaret ederek yine aynı şekilde temizliklerini yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Evi temizlenen Hüsniye Han ise gençlerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Gençler evimizi temizlediler. Beraber sohbet ettik, güldük. Günümüz iyi geçti. Keşke her günümüz böyle geçse." ifadelerini kullandı.