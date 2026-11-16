Muş Yoncalıöz'de çamur nedeniyle şeker pancarı hasadı imeceyle yapılıyor - Son Dakika
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Muş Yoncalıöz'de çamur nedeniyle şeker pancarı hasadı imeceyle yapılıyor

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Muş Yoncalıöz\'de çamur nedeniyle şeker pancarı hasadı imeceyle yapılıyor
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Yoncalıöz köyünde etkili sağanak, şeker pancarı tarlalarını çamura çevirdi; sökme makineleri tarlaya giremeyince çiftçiler ürünü imeceyle elle topluyor. Çiftçilerden biri, 30 dönümde normalde 2-3 günde biten hasadın bu yıl yaklaşık bir aydır sürdüğünü söyledi.

Muş merkeze bağlı Yoncalıöz köyündeki çiftçiler, sağanak nedeniyle çamura dönen tarlalardaki şeker pancarını imece usulüyle hasat ediyor.

Kentte son günlerde etkili olan sağanak nedeniyle köydeki şeker pancarı tarlaları çamura dönüştü.

Şeker pancarı sökme makinelerinin tarlalara girememesi nedeniyle kolları sıvayan çiftçiler, kar bastırmadan ürünün tarladan toplanması için dayanışma örneği sergiliyor.

Tarlalardaki şeker pancarlarını söküm kancalarının yardımıyla çıkarıp tek tek yapraklarını temizleyen çiftçiler, ürünü yola yakın noktalara taşıyor.

Ardından şeker pancarlarını traktörlerin römorklarına yükleyen çiftçiler, önemli gelir kaynakları olan ürünü fabrikaya götürüyor.

Çiftçilerden Sabri Ay, basın mensuplarına, 30 dönüm araziye ektiği şeker pancarını imece usulüyle topladıklarını söyledi.

Bu yıl yağışların erken başladığını belirten Ay, şunları kaydetti:

"Uzun zamandır pancar işiyle uğraşıyoruz. Çamur nedeniyle pancarları eski usulle çıkarıyoruz. Her yıl 2-3 günde tamamladığım hasadı, bu yıl 30 dönüm alanda ekim yapmama rağmen yaklaşık bir aydır sürdürüyorum. Henüz bitiremedik. Pancarları elle çıkarıyoruz. Akrabalarımız da bize yardım ediyor. İşçi tutuyoruz. 30 yıl önce nasıl çıkarıyorsak bugün de aynı şekilde çıkarıyoruz. Elle temizliyor, bıçakla kesiyoruz. Ardından römorklara yükleyerek yol kenarındaki silolara taşıyoruz."

Kaynak: AA
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