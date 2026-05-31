Musa Heybet Singapur'da Görüşmelerde Bulundu

(ANKARA) - Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü tarafından düzenlenen 23'üncü Şangri-La Diyaloğu'na katılmak için bulunduğu Singapur'da bir dizi görüşme yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"29-31 Mayıs 2026 tarihleri arasında Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü (IISS) tarafından düzenlenen 23'üncü Şangri-La Diyaloğu'na (SLD) katılan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet; Singapur Savunma Bakanlığı nezdinde Devlet Bakanı Desmond Choo, Kazakistan Savunma Bakan Yardımcısı Askar Mustabekov, Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Pawel Zalewski, Hollanda Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcel de Vink, Kore Cumhuriyeti BM Komutan Yardımcısı Korgeneral Scott A. Winter, Rolls-Royce Firması İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Alex Zino ve Singapur ST Engineering Firması CEO'su Vincent Chong ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Bakan Yardımcısı Musa Heybet ayrıca Singapur Büyükelçiliğimizi ziyaret ederek Büyükelçimiz Sadık Arslan ve Cakarta Askeri Ataşemiz Deniz Albay İlker Basmaz ile bir araya geldi."