Musa Kulaklıkaya ve Christophe Bigot Görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Brüksel'de Avrupa Birliği'nin (AB) Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Christophe Bigot ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Kulaklıkaya'nın, Brüksel'de düzenlenen "Filistin Donör Grubu İkinci Toplantısı" marjında AB'nin Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Bigot ile çalışma yemeğinde bir araya geldiği ve görüşmede bölgesel gelişmelerin ele alındığı bildirildi.