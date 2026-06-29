Musa Samasti\'nin Altıncı Resim Sergisi

Tekirdağ'da yaşayan 71 yaşındaki emekli inşaat ustası Musa Samasti, 22. Geleneksel Yayla Şenlikleri kapsamında açtığı altıncı kişisel resim sergisinde eserlerini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince düzenlenen şenlikler kapsamında açılan sergide, Samasti'nin doğa, köy yaşamı, Karadeniz kültürü ve Anadolu'nun farklı güzelliklerini konu alan tabloları ziyaretçilerden ilgi gördü.

Uzun yıllar inşaat sektöründe çalışan Samasti, emekli olduktan sonra lise yıllarında başlayan resim tutkusuna daha fazla zaman ayırdı.

Bugüne kadar altı kişisel sergi açan Samasti, tuval çalışmalarının yanı sıra ev, dernek ve çeşitli binaların dış cephelerine yaptığı resimlerle de dikkati çekiyor.

Samasti, AA muhabirine, resim yapmanın kendisi için yaşam biçimine dönüştüğünü söyledi.

İnşaat ustalığının ardından emeklilik dönemini sanatla değerlendirdiğini belirten Samasti, çocukluk ve gençlik yıllarından bu yana resim yapmayı sevdiğini ifade etti.

Emekli olduktan sonra bu ilgisini geliştirme fırsatı bulduğunu dile getiren Samasti, "Her tabloya kendi duygularımı yansıtmaya çalışıyorum. İnsanların eserlerime ilgi göstermesi ve beğenmesi bana yeni çalışmalar için güç veriyor." dedi.

Resim yaparken huzur bulduğunu anlatan Samasti, üretmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.