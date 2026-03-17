MÜSİAD'dan Ramazan'da Yardım Eli
MÜSİAD'dan Ramazan'da Yardım Eli

MÜSİAD'dan Ramazan'da Yardım Eli
17.03.2026 12:42
MÜSİAD üyeleri Sivas'ta ihtiyaç sahiplerinin veresiye borçlarını kapattı.

Sivas'ta Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) üyeleri ramazan dolasıyla ihtiyaç sahiplerinin bir bakkaldaki veresiye defterinde biriken borçlarını kapattı.

MÜSİAD Sivas Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, üyeler kentteki bir bakkalda veresiye defterini kapatarak sosyal yardımlaşma örneği sergiledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Sivas Şubesi Başkanı Uğur Görgen, ramazan ayında yardım faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtti.

Zimem geleneğini sürdürdüklerini anlatan Görgen, "Toplanan yardımlar ile hem ihtiyaç sahibi ailelere destek sağladık hem de zimem defteri satın alma geleneğimizi gerçekleştirdik. Bu hayrın en güzel yanı ise 'sağ elin verdiğini sol el görmeyecek' anlayışına uygun şekilde yapılmasıdır. Borçlu ile borcu ödeyen kişinin birbirini görmemesi ve bilmemesi, yapılan hayrın zarif usulünü oluşturur. Günümüzde bu güzel geleneğin devamlılığına katkı sunmak, var olan ihtiyacın farkına varmak ve yardımlaşma ruhunu yaşatmak bizleri gururlandırmanın ötesinde umudumuzu da güçlendirmektedir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel MÜSİAD'dan Ramazan'da Yardım Eli - Son Dakika

SON DAKİKA: MÜSİAD'dan Ramazan'da Yardım Eli - Son Dakika
Advertisement
