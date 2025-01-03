MÜSİAD Türkiye Yüzyılı Ödül Töreni'nde Ödüller Sahiplerini Buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

MÜSİAD Türkiye Yüzyılı Ödül Töreni'nde Ödüller Sahiplerini Buldu

MÜSİAD Türkiye Yüzyılı Ödül Töreni\'nde Ödüller Sahiplerini Buldu

Kayseri'de MÜSİAD tarafından düzenlenen Türkiye Yüzyılı Ödül Töreni'nde olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz ve paralimpik yüzücü Sevilay Öztürk ödüllerini aldı. Törende başarılarının önemi vurgulandı.

03.01.2025 22:49  Güncelleme: 22:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KAYSERİ'de Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından 'Türkiye Yüzyılı Ödül Töreni' düzenlendi. Törende olimpiyat ve dünya şampiyonu milli okçu Mete Gazoz ve milli paralimpik yüzücü Sevilay Öztürk de ödül aldı.

MÜSİAD Kayseri Şubesi tarafından kentte bir düğün salonunda düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı Ödül Töreni'ne Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, ilçe belediye başkanları, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer ve davetliler katıldı. Törende konuşan Asmalı, MÜSİAD'ın misyonu ve vizyonuyla sadece bir iş insanları derneği değil, aynı zamanda bir medeniyet hareketi olduğunu belirtti. Konuşmaların ardından olimpiyat ve dünya şampiyonu milli okçu Mete Gazoz ve milli paralimpik yüzücü Sevilay Öztürk ile ödüle layık görülenlere hediyeleri takdim edildi. Milli okçu Mete Gazoz, tören sonrasında yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin önde gelen iş insanları tarafından ödüle layık görülmek beni çok mutlu etti. Demek ki bizim yaptığımız işler ve başarılar ülkemizde güzel takip ediliyor. O yüzden bu gün bu ödülü aldığım için çok mutlu oldum. Şimdiye kadar aldığımız başarılar daha başlangıç diyebilirim. Çalışmalarımız her zamankinden daha yoğun geçiyor. Çünkü artık kazanmamız gereken bir olimpiyat daha var. Önümüzde hazırlanmamız gereken bir 4 yıl daha var. Bütün kamplarımız ve turnuvalarımız tüm hızıyla sürüyor. İnşallah bu 4 yıllık süreci çok güzel geçiririz ve sonunda 2028 Olimpiyatları'nda da bu serüveni altın madalyayla sonlandırırız" ifadelerini kullandı.

'MOTİVASYON GEÇİCİ BİR ŞEYDİR'

Kendisini örnek alanlara tavsiyelerde bulunan Gazoz, şöyle devam etti:

"Beni takip eden, beni izleyen, benim gibi başarılı olmak isteyen genç yaştaki bütün çocukları gördüğüm zaman çok mutlu oluyorum. Çünkü gerçekten aldığımız başarıların bu şekilde bir değeri oluyor. Onlara söyleyebileceğim şey, motivasyon geçici bir şeydir. Disiplinli oldukları sürece her zaman başarılı olacaklar."

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,

Kaynak: DHA

Türkiye Yüzyılı, Yerel Haberler, Mete Gazoz, Kayseri, Türkiye, Güncel, Tören, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel MÜSİAD Türkiye Yüzyılı Ödül Töreni'nde Ödüller Sahiplerini Buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:48 FBI, ABD’deki tüm kolluk kuvvetlerini uyardı: Her an saldırı olabilir FBI, ABD'deki tüm kolluk kuvvetlerini uyardı: Her an saldırı olabilir
22:25 İsrail ile PKK arasında doğrudan temas: Terör örgütüne desteklerini bir kez daha yinelediler İsrail ile PKK arasında doğrudan temas: Terör örgütüne desteklerini bir kez daha yinelediler
22:15 15 yaşındaki çocuğunu öldüren katil baba cinayeti itiraf etti 15 yaşındaki çocuğunu öldüren katil baba cinayeti itiraf etti
21:01 Ferdi Tayfur’un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ortaya çıktı: Gözyaşı bir an olsun durmadı Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ortaya çıktı: Gözyaşı bir an olsun durmadı
20:52 Zonguldak’ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı: Bakanlıktan jet açıklama Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı: Bakanlıktan jet açıklama
09:38 Ferdi Tayfur’un vefatı sonrası Necla Nazır’dan açıklama Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası Necla Nazır'dan açıklama
09:36 Ferdi Tayfur’a benzerliğiyle dikkat çeken gençle ilgili skandal video Gözaltına alındı Ferdi Tayfur'a benzerliğiyle dikkat çeken gençle ilgili skandal video! Gözaltına alındı
09:23 Usta sanatçı Ferdi Tayfur’un ölüm nedeni belli oldu Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un ölüm nedeni belli oldu
09:22 Emekli ve memur için en güçlü zam ihtimalleri Emekli ve memur için en güçlü zam ihtimalleri
09:19 Balıkesir’de yangın faciası 1 ve 3 yaşındaki kardeşler hayatını kaybetti Balıkesir'de yangın faciası! 1 ve 3 yaşındaki kardeşler hayatını kaybetti
09:15 Serdar Ali Çelikler’in yıllar önce Ferdi Tayfur için söyledikleri yeniden gündemde Serdar Ali Çelikler'in yıllar önce Ferdi Tayfur için söyledikleri yeniden gündemde
09:14 7 yaşındaki çocuğu annesi ve üvey ablası döve döve öldürdü 7 yaşındaki çocuğu annesi ve üvey ablası döve döve öldürdü
09:12 Altın fiyatları yeni yılın ilk rallisine başladı Altın fiyatları yeni yılın ilk rallisine başladı
08:59 BM duyurdu: 8 Aralık’tan bu yana 115 bin Suriyeli ülkesine döndü BM duyurdu: 8 Aralık'tan bu yana 115 bin Suriyeli ülkesine döndü
08:54 Fatih Terim ilk transferini Galatasaray’dan yapıyor Fatih Terim ilk transferini Galatasaray'dan yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2025 00:10:19. #1.11#
SON DAKİKA: MÜSİAD Türkiye Yüzyılı Ödül Töreni'nde Ödüller Sahiplerini Buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.