 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Musiki Eğitim Vakfı, 'Ah Bu Gönül Şarkıları' konseriyle müzikseverlerle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Musiki Eğitim Vakfı, 'Ah Bu Gönül Şarkıları' konseriyle müzikseverlerle buluştu

Musiki Eğitim Vakfı, Şef Arzu Yücebıyık yönetiminde Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde 'Ah Bu Gönül Şarkıları' konseri düzenledi. TRT sanatçısı Alp Arslan'ın da katıldığı etkinlikte, koro sanatçılarına çeşitli enstrümanlar eşlik etti. Türk müziğinin mirasını yaşatan vakıf, Türk halk müziği, klasik Türk müziği ve Türk sanat müziği repertuvarından önemli bestecilerin gönül şarkılarını da seslendirdi.

Musiki Eğitim Vakfı, \'Ah Bu Gönül Şarkıları\' konseriyle müzikseverlerle buluştu
26.01.2024 - 20:15,
Abone Ol

Musiki Eğitim Vakfı, "Ah Bu Gönül Şarkıları" konseri ile müzikseverlerle buluştu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Şef Arzu Yücebıyık'ın yönetimindeki konser, Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde verildi.

TRT sanatçısı Alp Arslan'ın özel konuk olarak katıldığı etkinlikte, koro sanatçılarına keman, ut, viyolonsel, kanun, kemençe, tambur, ney, rebap ve bendir gibi enstrümanlar eşlik etti.

Türk müziğinin zengin mirasını yaşatmayı misyon edinen vakfın ücretsiz düzenlediği konserde, Türk halk müziği, klasik Türk müziği ve Türk sanat müziği repertuvarına ek önemli bestecilerin gönül şarkıları da seslendirildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Türkan Saylan, Alp Arslan, Sanat, Kültür, Etkinlik, Müzik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Musiki Eğitim Vakfı, 'Ah Bu Gönül Şarkıları' konseriyle müzikseverlerle buluştu - Son Dakika


19:44
ABD'de tel örgü krizi! Teksas Valisi arkasına 25 eyaleti alıp Biden yönetimine başkaldırdı ABD'de tel örgü krizi! Teksas Valisi arkasına 25 eyaleti alıp Biden yönetimine başkaldırdı
19:28
Kanada ve Türkiye silah ambargosunun kaldırılması için anlaşmaya vardı Kanada ve Türkiye silah ambargosunun kaldırılması için anlaşmaya vardı
18:41
CHP'nin Beykoz adayı merak konusu oldu, 3 isim ön planda CHP'nin Beykoz adayı merak konusu oldu, 3 isim ön planda
18:11
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti
17:49
AK Parti'den UAD'ın İsrail kararına ilişkin açıklama: Netanyahu yönetimi tarih önünde hesap verecek AK Parti'den UAD'ın İsrail kararına ilişkin açıklama: Netanyahu yönetimi tarih önünde hesap verecek
17:21
MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
17:13
Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının 'soykırım' kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının "soykırım" kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek
17:06
Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı

Son Dakika
19:44 ABD'de tel örgü krizi! Teksas Valisi arkasına 25 eyaleti alıp Biden yönetimine başkaldırdı
19:28 Kanada ve Türkiye silah ambargosunun kaldırılması için anlaşmaya vardı
18:41 CHP'nin Beykoz adayı merak konusu oldu, 3 isim ön planda
18:11 Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti
17:49 AK Parti'den UAD'ın İsrail kararına ilişkin açıklama: Netanyahu yönetimi tarih önünde hesap verecek
17:21 MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
17:13 Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının "soykırım" kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek
17:06 Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı
17:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in soykırımla yargılanacak olmasına ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyorum
16:49 İmamoğlu'ndan İnce'ye: 1991'i bilmemek suç değil, 2019'u bilmek marifet
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 20:50:47. #1.12#
SON DAKİKA: Musiki Eğitim Vakfı, 'Ah Bu Gönül Şarkıları' konseriyle müzikseverlerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement