Musiki Eğitim Vakfı, \'Ah Bu Gönül Şarkıları\' konseriyle müzikseverlerle buluştu

Musiki Eğitim Vakfı, "Ah Bu Gönül Şarkıları" konseri ile müzikseverlerle buluştu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Şef Arzu Yücebıyık'ın yönetimindeki konser, Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde verildi.

TRT sanatçısı Alp Arslan'ın özel konuk olarak katıldığı etkinlikte, koro sanatçılarına keman, ut, viyolonsel, kanun, kemençe, tambur, ney, rebap ve bendir gibi enstrümanlar eşlik etti.

Türk müziğinin zengin mirasını yaşatmayı misyon edinen vakfın ücretsiz düzenlediği konserde, Türk halk müziği, klasik Türk müziği ve Türk sanat müziği repertuvarına ek önemli bestecilerin gönül şarkıları da seslendirildi.