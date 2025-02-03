Musk'ın Departmanı Hazine Verilerine Erişti - Son Dakika
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Musk'ın Departmanı Hazine Verilerine Erişti

Elon Musk'ın DOGE departmanının Hazine Bakanlığı'nın ödeme verilerine eriştiği öne sürüldü.

03.02.2025 11:46
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Amerikalı iş insanı ve X'in sahibi Elon Musk'ın başında olduğu Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE), Hazine Bakanlığının ödeme sistemi verilerine erişim sağladığı ileri sürüldü.

Konuyla ilgili bilgi sahibi iki kaynağın, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamaya göre, DOGE, Sosyal Güvenlik Kurumu ve federal sağlık hizmetleri Medicare'in müşteri ödeme sistemleri de dahil olmak üzere Hazine Bakanlığının hassas verilerine erişim sağladı.

Kaynaklar, departmanın bu hamlesinin önemli vergi mükellefi verilerine erişmek için geniş yetkiye sahip olabileceği anlamına geldiğini belirtti.

Diğer yandan, Senatör Ron Wyden, Trump'ın Hazine Bakanlığı için aday gösterdiği Scott Bessent'a 31 Ocak'ta gönderdiği mektupta "Musk ile ilişkili yetkililerin bu ödeme sistemlerine erişerek yapılan ödemeleri yasa dışı şekilde kesmeyi amaçlamış olabileceği" yönündeki endişelerini dile getirmişti.

ABD basınında yer alan haberlerde Bessent göreve gelene kadar yerine vekalet eden David Lebryk'in, Musk ve DOGE'nin hassas Hazine verilerine erişim talebinin ardından görevinden istifa ettiği belirtilmişti.

DOGE'ye sorun oluşturan ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) yöneticilerinin de idari izne çıkarıldığı kaydedilmişti.

İddiaya ilk olarak The New York Times gazetesinin haberinde yer verilmişti.

Kaynak: AA

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