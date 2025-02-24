Musk ve Senatörler Arasında Tartışma - Son Dakika
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Musk ve Senatörler Arasında Tartışma

Elon Musk, federal personele yönelik e-posta uygulaması nedeniyle Demokrat senatörlerle tartıştı.

24.02.2025 14:16
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ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı iş insanı Elon Musk'ın federal personele yönelik e-posta uygulaması nedeniyle iki Demokrat senatörle tartışmaya girmesi dikkati çekti.

Washington eyaleti Demokrat Senatörü Patty Murray, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Musk'ın federal harcamalarda kesintiye gitme planlarını eleştirerek, "Musk, 'www.usaspending.gov (federal hükümetin harcamalarını gösteren resmi internet sitesi)' adresini okumayı bilmiyor diye harcamalar bir komplo değildir. Bir program, sırf dünyanın en zengin adamına yardım etmiyor diye israf değildir, (Musk'ın) hoşuna gitmediği için dolandırıcılık değildir. Bir yasa, sırf o karşı çıkıyor diye yasa dışı değildir." açıklamasında bulundu.

Murray'in paylaşımının altına Musk'ın, "Sen bu hafta ne yaptın?" yorumunu yazması üzerine Demokrat Senatör bunu alıntılayarak, Musk için değil Washington halkı için çalıştığını belirtti.

"Seni kırmak istemem ama benim patronum değilsin"

Minnesota eyaleti Demokrat Senatörü Tina Smith de X üzerinden, Musk'ın federal personele yönelik e-posta uygulaması açıklamasının fotoğrafını paylaşarak, "Bu, Musk'tan gelen nihai hıyar patron hamlesidir. Patron bile değil o, sadece bir hıyar." ifadelerini kullandı.

Musk'ın bu paylaşımın altına da "Sen bu hafta ne yaptın?" yorumunu yazmasının ardından Smith, bunu alıntılayarak, "Seni kırmak istemem ama benim patronum değilsin. Ben Minnesota halkına hesap veririm. Madem konuyu açtın, geçen haftayı anneler ve bebekler için sağlık hizmetlerinin kesilmesiyle ödenen sizin gibi milyarderlerin vergi indirimlerini durdurmak için mücadele ederek geçirdim." mesajını paylaştı.

Musk'ın federal personele yönelik e-posta uygulaması

Musk, X'teki paylaşımında federal hükümet personeline işlerini 5 maddeyle detaylandırmalarını talep eden e-posta yollayarak pazartesiye kadar geri dönüş yapılmaması halinde "istifa etmiş sayılacaklarını" duyurmuştu.

Musk, uygulamanın ABD Başkanı Donald Trump'ın yönergelerine uygun olduğunu kaydetmişti.

Federal hükümet çalışanları, "Geçen hafta ne yaptın?" başlıklı e-postayı sosyal medya mecralarından paylaşarak duruma tepki göstermişti.

Uygulama, Trump'ın Musk'ı "daha saldırgan" davranmaya çağırmasından sonra gündeme gelmişti.

Kaynak: AA

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