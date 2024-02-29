Musluk Suyunu Kaynatmak Mikroplastiklerin Zararlı Etkilerini Azaltabilir - Son Dakika
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Musluk Suyunu Kaynatmak Mikroplastiklerin Zararlı Etkilerini Azaltabilir

Çinli bilim insanları tarafından yapılan bir araştırmada, musluk suyunun kaynatılmasının yaygın bulunan mikroplastiklerin zararlı etkilerini azaltabileceği tespit edildi. Yüksek seviyede kalsiyum karbonat ve magnezyum içeren musluk suyu kaynatıldığında, su içerisinde bulunan mikroplastiklerin kalsiyum karbonat etrafında kümelenerek zararsız hale geldiği belirlendi. Bu yöntemle ele alınan 3 plastik bileşiğin en az yüzde 80'inin zararları ortadan kaldırılabiliyor. Araştırmacılar, kaynatılan musluk suyunun şişe suyundan daha güvenli olduğunu ve plastik kirliliğinin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerinden bu yöntemle kaçınılabileceğini bildirdi.

29.02.2024 14:42
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Araştırmacılar, musluk suyunu kaynatmanın yaygın bulunan mikroplastiklerin zararlı etkilerini azaltabileceğini tespit etti.

The Hill'in haberine göre, Çinli bilim insanları, suda en yaygın bulunduğu kaydedilen polistiren, polietilen ve polipropilenin insan sağlığı üzerindeki etkilerini inceledi.

Araştırma kapsamında yüksek seviyede kalsiyum karbonat (kireç taşı) ve magnezyum içeren musluk suyu kaynatıldığında içeriğindeki kalsiyum karbonatın mikroplastikleri etrafında kümelenerek hapsedip zararsız hale getirdiği saptandı.

Araştırmada suyu kaynatmanın mikroplastiklerin zararlı etkilerini tamamen yok etmediği fakat ele alınan 3 plastik bileşiğin en az yüzde 80'inin zararlarını ortadan kaldırdığı gözlendi.

Kaynatılan musluk suyunun şişe suyundan daha güvenli olduğu, plastik kirliliğinin sağlık üzerindeki bazı olumsuz etkilerinden bu yöntemle kaçınılabileceği bildirildi.

ABD'deki Columbia Üniversitesinden araştırmacıların ocakta "Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)" adlı dergide yayımlanan çalışmasında şişe suyunun bir litresinin yaklaşık çeyrek milyon nanoplastik içerebileceği ortaya konulmuştu.

Araştırma, "Environmental Research Letters" adlı dergide yayımlandı.

Kaynak: AA

Çevre, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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