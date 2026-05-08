Mustafa Bayar\'ın Yeni Sergisi Açıldı

Ressam Mustafa Bayar'ın 25. kişisel yağlı boya sergisi "Kumaş Hafızayı Taşır", Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.

Kumaşı yalnızca dekoratif bir unsur olarak değil, resimlerinin temel anlatım araçlarından biri olarak kullanan Bayar, eserlerinde doğa, ışık, renk ve desen ilişkisini ön plana çıkarıyor.

Farklı renk ve desenlerdeki kumaşları dağ, ova ve deniz gibi doğa unsurlarına dönüştüren sanatçı, çok katmanlı kompozisyonlarıyla kendine özgü bir resim dili oluşturuyor.

Sanat eğitimine 1971 yılında İstanbul'da başlayan Mustafa Bayar, Türk resminin önemli isimlerinden Mahmut Cuda ve Nurettin Ergüven'in atölyelerinde çalıştı.

Yurt içi ve dışında çeşitli sanat akademileriyle çalışmalarını sürdüren Bayar'ın eserleri, Deniz Müzesi başta olmak üzere çeşitli resmi ve özel koleksiyonlarda yer alıyor.

Sanatçının son dönem çalışmalarından oluşan 48 yağlı boya eserin yer aldığı sergi, 16 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.