Mustafa Can Ekiciler Cinayetinde İlk Duruşma - Son Dakika
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Mustafa Can Ekiciler Cinayetinde İlk Duruşma

Mustafa Can Ekiciler Cinayetinde İlk Duruşma

Tekirdağ'da belediye meclisi üyesi Mustafa Can Ekiciler'in öldürülmesiyle ilgili sanıkların yargılanmasına başlandı.

13.12.2024 14:19
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Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediye Meclisi Üyesi Mustafa Can Ekiciler'i öldürdüğü iddia edilen 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada tutuklu sanık (16) R.K. yer aldı, diğer tutuklu sanık (20) E.Y. ise SEGBİS yoluyla duruşmaya katıldı.

Duruşma kapalı oturumda gerçekleşti.

Duruşmanın sona ermesinin ardından CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, CHP Parti Meclis Üyeleri Bedirhan Berk Doğru ve Berker Esen, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, ilçe belediye başkanları, CHP İl Başkanı Özgür Taşmerdivenli, parti üyeleri ve avukatlar adliye önünde toplandı.

Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, davayı yakından takip ettiklerini söyledi.

Suçluların en ağır cezayı almasını istediklerini ifade eden Aydın, "Er ya da geç adalet tecelli edecek. Hiç kimse hukukun arkasına sığınarak, suçluları korumaya çalışmasın. Adaletin tecelli etmesi için bizler buradayız." dedi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ise adalete güvendiklerini belirtti.

Siyasiler olarak tedirgin oldukları dile getiren Nallar, "Bizler de siyasiler olarak tedirginiz. Ailelerimiz, eşlerimiz, çocuklarımız evde tedirgin. Nerelere girip çıktığımız belli değil, sürekli vatandaşlarla iç içeyiz. İşlem yaptığımız, ceza kestiğimiz insanlar oluyor. Böyle durumlarda biz de yanımızda bir polisle mi güvenlikle mi dolaşacağız? Belimize tabanca takıp mı gezeceğiz? Özgür bir şekilde gezmek istiyoruz. Bu silahlanmaya 'dur' diyoruz." diye konuştu.

Avukat Ali Gümüş de adalet arayışında olduklarını vurguladı.

Sanıkların kasten adam öldürme suçundan yargılandıklarını ifade eden Gümüş, şunları kaydetti:

"Kasten adam öldürmeden yargılanan 2 kişinin duruşmasına avukat meslektaşlarımla beraber katıldık. Dosyadaki tüm deliller toplandı. Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına müteakip, 7 Ocak tarihinde adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz. Bir insanı öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibidir. Huzurda sanıkların biz pişmanlığını görmedik. Cezalandırılmalarını arzu ediyoruz."

Olay

18 Ağustos'ta Gazioğlu Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunda Süleymanpaşa Belediye Meclisi Üyesi Mustafa Can Ekiciler, uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanmış, olayın ardından kaçan 3 zanlı jandarma ekiplerince yakalanmıştı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.K. ve E.Y. tutuklanmış, diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Saldırıda ağır yaralanan Ekiciler, kaldırıldığı Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

Süleymanpaşa, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

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