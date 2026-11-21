(ANKARA) - Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı atama kararları yayımlandı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Mustafa Çankaya atandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından gerçekleştirilen atamalar kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ordu İl Müdürü Harun Tan görevden alındı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Ömer Alan'ın görevine son verilirken, bu göreve Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Aydemir getirildi.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürü Oğuzhan Yaylacı'nın yerine Dursun Baştürk atandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi de görevden alınan isimler arasında yer aldı.

Öte yandan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde boş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Mustafa Çankaya atandı.