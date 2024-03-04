Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Mustafa Savaş, Kuşadası ilçesinde meclis üyesi aday tanıtım toplantısına katıldı.
Kuşadası Ticaret Odası Konferans Salonu'ndaki programda konuşan Savaş, Aydın'ın, tarihi ve kültürüyle yeni bir sayfa açmaya hazır olduğunu söyledi.
Aydın'ın yerel yönetim anlamında kayıp yılları olduğuna savunan Savaş, bunu telafi etmek için yola çıktıklarını, hep beraber çalışarak Aydın'ı dünya şehri yapacaklarını belirtti.
Savaş, Cumhur İttifakı'nın Kuşadası adayı Mustafa Gökçe'yle birlik ve beraberlik içerisinde, kavga etmeden vatandaşlara hizmet vereceklerini dile getirdi.
Yapımı devam eden Sarıçay Barajı'na ilişkin de bilgi veren Savaş, "Biliyorsunuz 2014 yılında büyükşehir belediye başkanı 'ben Sarıçay Barajı'nı yapacağım' dedi. 'Söke'nin, Güzelçamlı'nın, Davutlar'ın ve Kuşadası'nın içme suyu problemini halledeceğim' dedi. Bizde 'tamam yap o zaman' dedik. Yapamadı. 2019 yılında hükümetimiz el koydu hemen ardından ihaleye çıktık. Şimdi Sarıçay Barajı belli bir seviyeye geldi. 2027 yılı içerisinde inşallah Davutlar, Güzelçamlı, Söke ve Kuşadası'nın musluklarından memba suyu kalitesinde içme suyu akacak." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından belediye meclis üyesi adaylar tanıtıldı.
Son Dakika › Güncel › Mustafa Savaş, Kuşadası'nda meclis üyesi adaylarını tanıttı - Son Dakika
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