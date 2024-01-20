Müstakil evde çıkan yangında 2 aylık bebek de dahil 3 kişi son anda kurtuldu

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Müstakil evde yakılan soba naylon yatağı tutuşturdu. 2 ayık bebeğin de aralarında bulunduğu 3 kişi, tamamen yanan evden son anda çıkarak kurtuldu. Yangın, Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5271 sokak üzerindeki müstakil evde öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Sobayı yakan Necla Kılıç, 2 aylık bebeği Ömer Can Kılıç'la ilgilenmek üzere diğer odaya gitti. Bir süre sonra yanan sobanın tutuşturduğu yatakta yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına müdahale edemeyen Necla Kılıç, bebeği Ömer'i de alarak dışarı çıktı. Bu sırada uyuyan Necla Kılıç'ın ağabeyi Uğur Sarıtepe yoğun dumandan etkilenerek uyandı. Yangına hortumla müdahale eden Sarıtepe söndüremeyince evden çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi yangına müdahale ederek söndürürken dumandan etkilenen Sarıtepe ile Necla ve Ömer Kılıç'a da sağlık ekipleri ilk yardımda bulundu. Dumandan etkilenen komşularından bir kadın da ambulansa alınarak tedavi edildi. Yangın nedeniyle ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının sobadan kaynaklı çıktığını belirten Uğur Sarıtepe, Soba yatağı tutuşturmuş yangın çıkmış. Uyandım bir anda evin her yerinde duman var. Sara hastası olduğum için hemen evden çıktım. Alevlerle müdahale edeyim derken bebeği de unuttum dedi.

Bebeğiyle birlikte evden kendi imkanlarıyla çıktıklarını anlatan Necla Kılıç da yangına müdahale edemediğini söyledi. Kılıç, Sobayı yeni yakmıştım. Yanında yatak vardı. Yatak naylon olunca bir anda tutuşmuş. Bebeğimi alıp hemen evden kaçtım diye konuştu.

Diğer yandan Kılıç ailesinin komşuları ailenin maddi gelirlerinin olmadığını, aile üyelerinin sara hastası ve ve oturdukları evin de kira olduğunu söyledi.