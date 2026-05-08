Mut Belediyesi Yeni Araçlar Aldı

Mut Belediyesi, hizmet kapasitesini artırmak amacıyla kamyon, traktör ve 2 otomobili filosuna kattı.

Mut Belediye Başkanı Murat Orhan, belediye binası önünde düzenlenen araç tanıtım programında, göreve geldikleri günden bu yana belediyenin kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak hizmet üretmeye devam ettiklerini söyledi.

Mut'un geniş bir coğrafyaya sahip olduğunu belirten Orhan, "Vatandaşlarımızın emanet ettiği kaynakları yine vatandaşlarımız için kullanıyoruz. Belediyemizin elinin ve hizmetinin ulaşmadığı hiçbir nokta bırakmamak için çalışıyoruz." dedi.

Orhan, yeni araçların hizmet kalitesini artıracağını kaydetti.

Konuşmaların ardından yeni alınan araçlar vatandaşlara tanıtıldı.