Müteahhide 22 yıl hapis istemi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Müteahhide 22 yıl hapis istemi

Gül Apartmanı'nın yıkılmasında müteahhit ve 2 sanığa 12 ölü nedeniyle 22 yıl hapis cezası istendi.

15.11.2024 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da bir vatandaşın ihbarıyla yakalanıp tutuklanan 6 Şubat 2023'teki depremlerde Hatay'da yıkılan bazı binaların müteahhidi Mehmet Özat'ın da aralarında bulunduğu 3 sanık hakkında, Gül Apartmanı'nın yıkılması ve 12 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Cebrail Mahallesi'ndeki Gül Apartmanı'nın 6 Şubat 2023'teki ilk depremde yıkılması sonucu 12 kişinin ölmesiyle ilgili Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Emlakbank 1. Etap Konutları'nın depremde yıkılması sonucu 169 kişinin ölmesiyle ilgili hakkında başka bir dava da açılan tutuklu sanık Mehmet Özat ile tutuksuz Hüseyin E. ile Tevfik M'nin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsinin istendiği iddianame, Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede yer verilen Atatürk Üniversitesi bilirkişi raporunda, 5 katlı apartmanın inşasına 1976'da başlandığı, aynı yıl belediye tarafından yapı temel ruhsatı, 1 yıl sonra da yapı kullanım izin belgesi düzenlendiği belirtildi.

Apartmanın zemin etüt raporunun ve binaya ait mimari projelerin bulunmadığı kaydedilen raporda, yapı alanının 1. derece deprem bölgesi olduğu bildirildi.

Raporda, binanın inşa edildiği yıl çatı katında çekme kat yapımı için inşaat ruhsatı alındığı ancak bu durumla ilgili statik projenin bulunmadığı, çekme katın, binanın deprem öncesi görüntülerinden tam kata dönüştürüldüğünün tespit edildiği anlatıldı.

Binaya, ilave kat yapıldığı bilgisine yer verilen raporda, "Binada taşıyıcı kolon-kiriş elemanlarının, ivmesi çok yüksek yıkıcı deprem karşısında gerekli eksenel kapasite, kesme, eğilme ve burulma direnimini gösteremediği, deprem sırasında ortaya çıkan bina zafiyetlerini önleyemediği ve binayı tümüyle göçmeye sürüklediği anlaşılmaktadır. Binanın bu şekilde yıkıma sürüklenmesinde taşıyıcı sistem yapım hatalarının (etriye sıklaştırmalarının olmayışı, tadilatlar ve ilave kat gibi) büyük rolü olduğu değerlendirilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Malzeme kalitesinin yetersizliğine işaret edilen raporda, müteahhit Mehmet Özat, fenni mesul ve teknik uygulama sorumlusu Tevfik M. ile ilave katın fenni mesul ve teknik uygulama sorumlusu Hüseyin E'nin asli kusurlu bulunduğu kaydedildi.

Özat, iddianamedeki ifadesinde, Gül Apartmanı'nın inşasında görev yapıp yapmadığını hatırlamadığını ileri sürdü.

Mehmet Özat, depremde ailesinden 9 kişiyi kaybeden Sinem Boyacı tarafından 10 Kasım 2023'te Ankara'daki bir alışveriş merkezinin açık otoparkında beklerken görülmüştü. Boyacı'nın ihbarı üzerine gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Özat hakkında, Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'ndeki Emlakbank 1. Etap Konutları'nın 7'şer katlı 6 blokunun depremde yıkılması sonucu 169 kişinin ölmesiyle ilgili dava açılmıştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Deprem, Hukuk, Emlak, hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Müteahhide 22 yıl hapis istemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:20 Yeni imajını gören herkes Aliyev’in sorusuna gönderme yaptı: Ne oldu Paşinyan Yeni imajını gören herkes Aliyev'in sorusuna gönderme yaptı: Ne oldu Paşinyan?
10:49 Malatya’da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
10:49 Meclis’e gelen Mehmet Şimşek’i abaküsle karşıladılar Meclis'e gelen Mehmet Şimşek'i abaküsle karşıladılar
10:40 Mike Tyson’ın Jake Paul’a neden tokat attığı ortaya çıktı Mike Tyson'ın Jake Paul'a neden tokat attığı ortaya çıktı
09:40 Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor Fark 4 bin 508 TL seviyesinde Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor! Fark 4 bin 508 TL seviyesinde
16:36 Trump’ın kazanmasına kızan adam, ailesinden 4 kişiyi öldürüp intihar etti Trump'ın kazanmasına kızan adam, ailesinden 4 kişiyi öldürüp intihar etti
16:31 Fatih Terim’den Kerem Aktürkoğlu’na mesaj var Fatih Terim'den Kerem Aktürkoğlu'na mesaj var
16:21 21 yaşındaki Rojin Kabaiş’in ölüm nedeni belli oldu 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu
16:20 Icardi gözaltına mı alındı Arjantin basını ’’Yasal işlem başlatıldı’’ deyip video yayınladı Icardi gözaltına mı alındı? Arjantin basını ''Yasal işlem başlatıldı'' deyip video yayınladı
16:20 1 Ocak’tan itibaren zamlanıyor: 2 bin 360 TL KDV olacak 1 Ocak'tan itibaren zamlanıyor: 2 bin 360 TL + KDV olacak
16:04 Galatasaray, Victor Osimhen’in bonservisini alacak formülü buldu Galatasaray, Victor Osimhen'in bonservisini alacak formülü buldu
15:54 Yan yatan yolcu gemisinde bulunan 5 bin yolcu, ölümle burun buruna geldi Yan yatan yolcu gemisinde bulunan 5 bin yolcu, ölümle burun buruna geldi
15:49 Profesörden infial yaratacak iddia: İstanbul Tıp Fakültesi’nde HIV pozitif 100 çocuk var Profesörden infial yaratacak iddia: İstanbul Tıp Fakültesi'nde HIV pozitif 100 çocuk var
15:41 Pep Guardiola milli yıldızımız için 45 milyon euroyu gözden çıkardı Pep Guardiola milli yıldızımız için 45 milyon euroyu gözden çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2024 12:22:59. #1.11#
SON DAKİKA: Müteahhide 22 yıl hapis istemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.