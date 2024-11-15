Müteahhide 22 yıl hapis istemi

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Ankara'da bir vatandaşın ihbarıyla yakalanıp tutuklanan 6 Şubat 2023'teki depremlerde Hatay'da yıkılan bazı binaların müteahhidi Mehmet Özat'ın da aralarında bulunduğu 3 sanık hakkında, Gül Apartmanı'nın yıkılması ve 12 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Cebrail Mahallesi'ndeki Gül Apartmanı'nın 6 Şubat 2023'teki ilk depremde yıkılması sonucu 12 kişinin ölmesiyle ilgili Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Emlakbank 1. Etap Konutları'nın depremde yıkılması sonucu 169 kişinin ölmesiyle ilgili hakkında başka bir dava da açılan tutuklu sanık Mehmet Özat ile tutuksuz Hüseyin E. ile Tevfik M'nin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsinin istendiği iddianame, Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede yer verilen Atatürk Üniversitesi bilirkişi raporunda, 5 katlı apartmanın inşasına 1976'da başlandığı, aynı yıl belediye tarafından yapı temel ruhsatı, 1 yıl sonra da yapı kullanım izin belgesi düzenlendiği belirtildi.

Apartmanın zemin etüt raporunun ve binaya ait mimari projelerin bulunmadığı kaydedilen raporda, yapı alanının 1. derece deprem bölgesi olduğu bildirildi.

Raporda, binanın inşa edildiği yıl çatı katında çekme kat yapımı için inşaat ruhsatı alındığı ancak bu durumla ilgili statik projenin bulunmadığı, çekme katın, binanın deprem öncesi görüntülerinden tam kata dönüştürüldüğünün tespit edildiği anlatıldı.

Binaya, ilave kat yapıldığı bilgisine yer verilen raporda, "Binada taşıyıcı kolon-kiriş elemanlarının, ivmesi çok yüksek yıkıcı deprem karşısında gerekli eksenel kapasite, kesme, eğilme ve burulma direnimini gösteremediği, deprem sırasında ortaya çıkan bina zafiyetlerini önleyemediği ve binayı tümüyle göçmeye sürüklediği anlaşılmaktadır. Binanın bu şekilde yıkıma sürüklenmesinde taşıyıcı sistem yapım hatalarının (etriye sıklaştırmalarının olmayışı, tadilatlar ve ilave kat gibi) büyük rolü olduğu değerlendirilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Malzeme kalitesinin yetersizliğine işaret edilen raporda, müteahhit Mehmet Özat, fenni mesul ve teknik uygulama sorumlusu Tevfik M. ile ilave katın fenni mesul ve teknik uygulama sorumlusu Hüseyin E'nin asli kusurlu bulunduğu kaydedildi.

Özat, iddianamedeki ifadesinde, Gül Apartmanı'nın inşasında görev yapıp yapmadığını hatırlamadığını ileri sürdü.

Mehmet Özat, depremde ailesinden 9 kişiyi kaybeden Sinem Boyacı tarafından 10 Kasım 2023'te Ankara'daki bir alışveriş merkezinin açık otoparkında beklerken görülmüştü. Boyacı'nın ihbarı üzerine gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Özat hakkında, Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'ndeki Emlakbank 1. Etap Konutları'nın 7'şer katlı 6 blokunun depremde yıkılması sonucu 169 kişinin ölmesiyle ilgili dava açılmıştı.