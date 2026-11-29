Safranbolu Müzekent Motosiklet Kulübü Başkanı Celil Özdemir, Gürcistan'da oynanan Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçında Filistin'e destek pankartı açan Bingöllü taraftarları ziyaret etti.

Safranbolu'dan yaklaşık bin kilometre yol kat ederek Bingöl'e giden Özdemir, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş ile İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva arasında Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan maçta "İşgale İsyan, Filistin'e Özgürlük" yazılı pankart ve Filistin bayrağı açan "Çarşı Bingöl" grubunun üyeleriyle bir araya geldi.

Ziyarette grup üyeleriyle bir süre sohbet eden Özdemir, grup üyelerine Türk bayrağı plaketiyle Safranbolu lokumu ikram etti.

Özdemir, Bingöllü taraftarların Gürcistan'daki maçta zor şartlara rağmen Filistin pankartını indirmeyerek örnek bir duruş sergilediklerini belirtti.

Türk, Kürt, Zaza, Alevi ayrımı gözetmeksizin birlik mesajı verildiğini vurgulayan Özdemir, "Bizim bir olduğumuzu orada çok güzel bir şekilde gösterdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Karabük Safranbolu'dan duygulandım. Tatlı yiyip güçlensinler diye memleketimizin Safranbolu lokumunu getirdim. Şiddeti hiçbir türlü tavsiye etmiyoruz ama yeri geldiğinde de Türk'ün yumruğunu vurduğunda nelerin olabileceğini gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çarşı Bingöl yöneticilerinden Abdülmuttalip Kalkan da ırk ve takım ayrımı gözetmeksizin tek bayrak altında kenetlendiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Mesele kutsal bir mesele. Türkmüş, Kürtmüş, Zazaymış bizim için fark etmiyor. Oradaki tüm arkadaşlarımız ırk ayırmaksızın, mevzu din ve bayrak olunca elinden geleni yaptı. Sadece biz değil, farklı şehirlerden Çarşı grupları ile Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonsporlu tüm vatandaşlarımız hem Filistin hem de Türkiye için elinden gelen desteği verdi. Biz işin şov boyutunda değildik, o an ne yapılması gerekiyorduysa onu yaptık. Safranbolu'dan buraya kadar gelen dostlarımıza ve Müzekent Motosiklet Kulübü'ne ziyaretleri ve hediyeleri için teşekkür ederiz."