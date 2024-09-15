Müzelere İlgi Artıyor: 148 Bin Ziyaretçi - Son Dakika
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Müzelere İlgi Artıyor: 148 Bin Ziyaretçi

Müzelere İlgi Artıyor: 148 Bin Ziyaretçi

Samsun'daki Bandırma Gemi Müzesi, yaz döneminde 148 bin 860 kişi tarafından ziyaret edildi.

15.09.2024 16:17
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a geldiği Bandırma Vapuru'nun replikası Bandırma Gemi Müzesi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi'ni yaz dönemindeki üç ayda 148 bin 860 kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin en önemli tarihi kentlerinden biri olan Samsun çok sayıda müzeye ev sahipliği yapıyor.

Samsun'daki müzelerden 5'i Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunuyor. Her yıl ziyaretçi sayısını artıran Bandırma Gemi Müzesi, Kent Müzesi, Amazon Köyü, Havza Atatürk Evi ve Bafra Tütün Müzesi 2024 yılının yaz döneminde 213 bin 627 ziyaretçiyi ağırladı.

En fazla ilgi Bandırma Müzesi'ne

Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki müzelerden en fazla ilgiyi Bandırma Gemi Müzesi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi görüyor. Üç aylık yaz döneminde 148 bin 860 kişi tarafından ziyaret edilen müze Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a geldiği Bandırma Vapuru'nun replikası. Müzede o döneme ait birçok eser yer alırken kamara bölümünde ise Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bir toplantısı bal mumu heykellerle canlandırılıyor.

2024 yılının 3 aylık yaz döneminde 35 bin 851 kişi tarafından ziyaret edilen Amazon Köyü, Amazon kadınların günlük yaşamlarından kesitleri yansıtıyor. Avrupa'nın en prestijli 6 müzesinden biri olan ve 9 ay kapalı kalmasının ardından 5 Haziran'da yeniden hizmete açılan "Samsun Kent Müzesi" yaz döneminde 5 bin 660 kişiyi ağırladı. Türkiye'nin ilk tütün müzesi olma özelliği taşıyan Bafra Tütün Müzesi ise yaz döneminin 3 ayında 11 bin 785 kişi tarafından ziyaret edildi. Kurtuluş mücadelesinin ilk adımın atıldığı Havza'daki Atatürk Evi'ni ise yaz döneminde 11 bin 471 kişi ziyaret etti.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Odak Samsun" diyerek Samsun'un tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini herkese tanıtmayı hedeflediklerini vurguladı.

Doğan, ilk adım şehri Samsun'da bu anlamda müzelerin çok değerli olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Samsun'umuz tarihi ve kültürü ile çok zengin bir şehir. Birçok müzeye ev sahipliği yapıyoruz. Bu müzelerden 5 tanesi bizim sorumluluğumuzda. Biz şehrimizin müze zenginliğini daha fazla öne çıkarmak, kültür ve tarih turizminde de Samsun'umuzu odak yapmak istiyoruz. Müzelerimize olan ilgi de bu anlamda çok değerli. Ben herkesi Samsun'umuzdaki müzeleri görmeye, tarihe ve kültüre ışık tutan bu yerleri ziyaret etmeye davet ediyorum."

Kaynak: AA

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