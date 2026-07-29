Müzik Eğitimi için Yapay Zeka Destekli Uygulama - Son Dakika
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Müzik Eğitimi için Yapay Zeka Destekli Uygulama

Müzik Eğitimi için Yapay Zeka Destekli Uygulama
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Bahçeşehir Üniversitesi'nden Arda Eren Kaya, müzisyenler için mobil uygulama geliştirdi.

BAHÇEŞEHİR Üniversitesi (BAU) Konservatuvarı Müzik Teknolojisi Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Arda Eren Kaya, müzisyenlerin kulak eğitimi ve günlük pratiklerini desteklemek amacıyla mobil uygulama geliştirdi. Yapay zeka desteğiyle geliştirilen ve telefon ile tabletlere indirilebilen uygulama; ritim, işitme, nota okuma ve akor tanıma gibi temel alanlarda 30'un üzerinde interaktif müzik egzersizi sunuyor.

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Konservatuvarı Müzik Teknolojisi öğrencisi Arda Eren Kaya tarafından geliştirilen uygulama özellikle yetenek sınavlarına hazırlanan öğrenciler ve günlük müzik pratiğini daha verimli hale getirmek isteyen müzisyenlerin kullanabileceği şekilde düzenledi. Kaya'nın geliştirdiği, mobil cihazlara indirilebilen uygulama, müzik eğitimini metodik ve takip edilebilir bir yapıya kavuştururken, kullanıcıların günlük ve haftalık gelişimlerini düzenli olarak takip etmelerine olanak tanıyor. Özellikle öğrenciler ve deneyim kazanmak isteyen müzisyenlerin, hatalarını düzeltmek için bir uzmanla çalışma imkanı bulamadıkları durumlarda pratik yapmalarını sağlayan uygulama, telefon ve tabletlere indirilebiliyor. Yapay zeka desteğiyle yazılımı geliştirilen uygulama işitme, ritim, nota okuma ve akor tanıma gibi temel alanlarda 30'un üzerinde interaktif egzersiz sunuyor.

'YETENEK SINAVLARINA HAZIRLANAN ÖĞRENCİLER İÇİN GELİŞTİRDİM'

Uygulamayı geliştiren Arda Eren Kaya, özellikle yetenek sınavına çalışanlar için de büyük kolaylık sunan bir yazılımı hazırlayarak mobil cihazlara indirilebilir hale getirmekten mutlu olduğunu belirtirken şunları söyledi:

"Konservatuvara hazırlık sürecimde, yetenek sınavlarına hazırlanırken önemli bir eksiklik fark ettim. Öğrencilerin düzenli ve interaktif şekilde pratik yapabileceği güncel bir mobil uygulamanın olmaması beni bu uygulamayı geliştirmeye yönlendirdi. Günümüzde yapay zeka ve yazılım teknolojilerinin gelişmesiyle bu tür çözümleri üretmek çok daha mümkün hale geldi. Ben de bu teknolojilerden faydalanarak PractEar isimli uygulamayı geliştirdim. Hedefim özellikle güzel sanatlar liseleri, konservatuvarlar ve müzik yetenek sınavlarına hazırlanan öğrencilerin daha verimli çalışabilmesini sağlamak. Aynı zamanda müzik kulağını geliştirmek isteyen herkes için erişilebilir bir pratik aracı geliştirdim ve geliştirmeye devam ediyorum. Özellikle yetenek sınavlarına hazırlanan ve elinde yeterli kaynak veya içerik olmayan öğrenciler için faydalı olabileceğini düşünüyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Bahçeşehir Üniversitesi, Yapay Zeka, Teknoloji, Güncel, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Müzik Eğitimi için Yapay Zeka Destekli Uygulama - Son Dakika

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