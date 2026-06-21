Müzik ve Ayakkabı Boyacılığına Gönül Veren Adam - Son Dakika
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Müzik ve Ayakkabı Boyacılığına Gönül Veren Adam

Müzik ve Ayakkabı Boyacılığına Gönül Veren Adam
21.06.2026 11:27
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Gelibolu'da ayakkabı boyacısı Turgut Dur, sokaklarda keman çalarak insanları mutlu ediyor.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yaşayan ayakkabı boyacısı 55 yaşındaki Turgut Dur, müşterisi olmadığı zamanlarda kemanıyla çaldığı şarkılarla sokaklarda kulakların pasını siliyor.

Aileden müzisyen olan ve küçük yaşlarda kemana gönül veren Dur, ilkokul yıllarında kemanıyla okula gidip gelirken, gençlik döneminde de amcasıyla düğünlerde sahne aldı.

Dur, düğünlerin ağırlıklı olarak yaz aylarında yapılması nedeniyle kış aylarında geçimini sağlamak amacıyla ikinci bir iş olarak ayakkabı boyacılığına yöneldi.

Yaz aylarında terlik ve sandalet kullanımının daha yaygın olması üzerine emektar kemanına geri dönen Dur, müşterisi geldiğinde ayakkabı boyarken, boş kaldığı zamanlarda ise sokaklarda kemanıyla çaldığı şarkılarla dinleyenlere müzik ziyafeti sunuyor.

Evli ve 3 çocuk babası olan Turgut Dur, kendisine ailesinden kalan en güzel mirasın keman olduğunu çünkü yazın ayakkabı boyacılığı azalsa da müziğin hiç bitmediğini dile getirdi.

İnsanların yüzünde bir tebessüm oluşturmanın kendisi için en büyük kazanç olduğunu ifade eden Dur, "Hayatımı yaz aylarında ağırlıklı olarak müzikle kazanıyorum. Gündüzleri ayakkabı boyacılığı yapıyorum fakat şu anda ayakkabı boyacılığını mevsimden dolayı yeterince yapamıyorum. Herkes bez ayakkabı, spor ayakkabı veya sandalet giydiğinden dolayı boyacılık kış mevsimindeki gibi olmuyor. Dolayısıyla ben de burada müzik yaparak, evime bir katkı sağlamaya çalışıyorum." dedi.

"Müzikten kopamıyorum"

Müziğe ilgisinin aileden geldiğini anlatan Dur, "Amcam keman, kardeşlerim klarnet, kimisi kanun çalar. Bu bizim yaşantımızda, ailemizde var. Dolayısıyla seviyorum, bu müzik sanatından da kopamıyorum. Kemanımla düğünlerde çalıyorum, restoranlarda çalışıyorum. Bizi davet eden herkesin ortamında çalmaya, insanları mutlu etmeye çalışıyorum. Şu anda sokak müzisyenliği yapıyorum. Kemanımın sesini duyanlar dinliyorlar, kimisi 3-5 bahşiş atıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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