Müzisyen Umut Emre Aytekin'in Ölümü: Sanıklar Yargılanıyor - Son Dakika
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Müzisyen Umut Emre Aytekin'in Ölümü: Sanıklar Yargılanıyor

Güngören'de müzisyen Aytekin'i öldüren sanıklar, müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

04.12.2024 17:49
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Güngören'deki bir restoranda müzisyen Umut Emre Aytekin'i darbederek ölümüne neden oldukları öne sürülen 2 sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmalarına devam edildi.

Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanıklar Hayrettin Öztaşçı ve Ceyhun Tuzcu tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada, taraf avukatları ile maktul Umut Emre Aytekin'in annesi Nermin Kıvrak da hazır bulundu.

Tanık olarak dinlenen Yasin Coşkun, olayın gerçekleştiği restoranda çalıştığını, sanıkların ve maktulün restoranın daimi müşterisi olduğunu anlattı.

Olay sırasında orada olduğunu belirten Coşkun, "Bu olayda sanıklardan biri masada uyuyordu. Diğer sanık karşı tarafında oturuyordu. Maktul de ayakta sanıkların masasına yakın bir yerdeydi. Bir şey konuşuyorlardı. Ancak ne konuştuklarını bilmiyorum. Maktul siparişini almaya geldi. Şahıs arkadan gelerek yumruk attı. Maktul ilk yumruğu yediğinde yere serildi. Diğer arkadaşı arkadan kafasına tekme attı. Ben yumruk sesini duydum. Olaydan sonra bizi müdür yukarı ekip odasına gönderdi." ifadelerini kullandı.

Duruşmada daha sonra olay anına ait görüntüler izlendi. Aytekin'in annesi Nermin Kıvrak, bu sırada gözyaşlarını tutamadı.

Müşteki avukatı Ömer Faruk Söylemez, olay anına tanık olan maktulün nişanlısının ifadesinin alınmasını istedi.

Söz verilen sanıklar da tahliyelerine karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devam karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 4 Şubat'ta General Ali Rıza Gürcan Caddesi'ndeki restoranda, Hayrettin Öztaşçı ve Ceyhun Tuzcu'nun müzisyen Umut Emre Aytekin'i yumruk ve tekme darbeleriyle öldürdükleri belirtiliyor.

İddianamede, iş yeri kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu, Aytekin ve nişanlısının saat 05.30 sıralarında iş yerine gelip, ellerindeki yiyeceklerle sanıkların bulunduğu masanın arkasındaki masaya oturdukları, bir süre sonra Aytekin ile sanıklar arasında masa başında konuşma geçtiği kaydediliyor.

Konuşmanın ardından Aytekin'in saat 06.30 sıralarında restorandaki bankonun önünde beklediği, sanık Öztaşçı'nın Aytekin'in kafasına yumruk atıp boğazını sıkarak yere düşürdüğü aktarılan iddianamede, diğer sanık Ceyhun Tuzcu'nun Aytekin'i birden fazla kez tekmelediği belirtiliyor.

İddianamede, Ceyhun Tuzcu ile Hayrettin Öztaşçı'nın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Kaynak: AA

Umut Emre, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Müzisyen Umut Emre Aytekin'in Ölümü: Sanıklar Yargılanıyor - Son Dakika

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