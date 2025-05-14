Myanmar'a Çin'den 14. Parti Yardım Gönderildi

YANGON, 14 Mayıs (Xinhua) -- Çin hükümeti tarafından Myanmar'ın Yangon kentine gönderilen 14. parti insani yardım malzemeleri, 14 Mayıs 2025.
Çin hükümeti tarafından Myanmar'a gönderilen 14. parti acil insani yardım malzemesi çarşamba günü Myanmar'a teslim edildi.
Myanmar 28 Mart'ta 7,9 büyüklüğünde bir depremle sarsılmıştı. Resmi verilere göre, 13 Mayıs itibarıyla depremde yaklaşık 3.800 kişi hayatını kaybederken, 5.100'den fazla kişi yaralandı. 85 kişiden ise hala haber alınamıyor. (Fotoğraf: Myo Kyaw Soe/Xinhua)
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