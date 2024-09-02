Myanmar'da 2025 Genel Seçimleri İçin Nüfus Sayımı Yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Myanmar'da 2025 Genel Seçimleri İçin Nüfus Sayımı Yapılacak

Myanmar'da 2025'te gerçekleştirilecek genel seçimler için seçmen listelerinin hazırlanması amacıyla 1-15 Ekim tarihlerinde ülke genelinde nüfus sayımı yapılacağı açıklandı. Askeri yönetim lideri General Min Aung Hlaing, bu sayımın sosyoekonomik eğilimlerin analizine ve gelecekteki kalkınma projelerine katkıda bulunacağını belirtti. Myanmar ordusu, 2021'de yönetimi ele geçirerek 2023'teki seçimi ertelemiş ve şimdi 2025'te yapılacağını duyurmuştu.

02.09.2024 22:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Myanmar'da 2025'te yapılması planlanan genel seçim için seçmen listelerini derlemek amacıyla gelecek ay nüfus sayımı yapılacağı bildirildi.

Myanmar askeri yönetim lideri General Min Aung Hlaing, konuya ilişkin devlet televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Hlaing, genel seçim için seçmen listelerini derlemek, nüfus ve sosyoekonomik eğilimleri analiz etmek amacıyla her 10 yılda bir düzenlenen nüfus sayımının ülke genelinde 1-15 Ekim tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

Nihai misyonlarının "özgür ve adil çok partili demokratik seçim" olduğunu savunan Hlaing, seçimin ne zaman yapılacağına dair bilgi paylaşmadı. Hlaing, bu kapsamda elde edilecek verilerin gelecekteki kalkınma projeleri için kullanılacağını söyledi.

Göç ve Nüfus Bakanlığının internet sayfasında yer alan bilgilere göre, ülkede en son 2014'te sayım yapılmış ve nüfusun 51 milyon 486 bin olduğu açıklanmıştı.

Myanmar'da ordu, yönetimi ele geçirmelerinin ardından genel seçimin 2023'te yapılacağını duyurmasına rağmen bunu ertelemiş ve daha sonra 2025'te yapılacağı taahhüdünde bulunmuştu.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu (MNDAA), Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusundan silahlı grupları bünyesinde toplayan "Üç Kardeşler İttifakı", Myanmar ordusuna karşı silahlı eylemler başlatmıştı.

Myanmar ordusunun, darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 1000'den fazla kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Politika, Myanmar, Güncel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Myanmar'da 2025 Genel Seçimleri İçin Nüfus Sayımı Yapılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:59 Yeniden Refah Partisi’nde İstifa Depremi: Kasım Gülpınar ve 9 Kişi Partiden Ayrıldı Yeniden Refah Partisi'nde İstifa Depremi: Kasım Gülpınar ve 9 Kişi Partiden Ayrıldı
21:48 CHP’li Esenyurt Belediyesi’nde İstiklal Marşı skandalı Başkanın kendisini uyaran görevliye sorduğu soru olay CHP'li Esenyurt Belediyesi'nde İstiklal Marşı skandalı! Başkanın kendisini uyaran görevliye sorduğu soru olay
21:44 Cevdet Yılmaz: Orta Vadeli Program 5 Eylül’de Açıklanacak Cevdet Yılmaz: Orta Vadeli Program 5 Eylül'de Açıklanacak
20:37 İsrail’de Protestsler Zirveye Ulaştı: Netanyahu’ya İstifa Çağrısı İsrail'de Protestsler Zirveye Ulaştı: Netanyahu'ya İstifa Çağrısı
18:38 Kayıp Narin Olayında Yeni Gelişme: Amca Salim Güran Tutuklandı Kayıp Narin Olayında Yeni Gelişme: Amca Salim Güran Tutuklandı
11:12 Avusturya’da Şok Edici Ameliyat: Cerrah Kızını Alıp Operasyona İzin Verdi Avusturya'da Şok Edici Ameliyat: Cerrah Kızını Alıp Operasyona İzin Verdi
11:08 ABD’li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi Resmen uçuşa geçecek ABD'li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi! Resmen uçuşa geçecek
10:52 8 aylık ayrılık yaradı Torreira ve Devrim Özkan ayna karşısında aşka geldi 8 aylık ayrılık yaradı! Torreira ve Devrim Özkan ayna karşısında aşka geldi
10:50 Özcan Deniz koruma ordusuyla gezmeye başladı Kadına yaptıkları muamele tepki çekti Özcan Deniz koruma ordusuyla gezmeye başladı! Kadına yaptıkları muamele tepki çekti
10:47 Döviz Kurları Haftaya Temkinli Başladı: DolarTL 34,04 Seviyelerinde Döviz Kurları Haftaya Temkinli Başladı: Dolar/TL 34,04 Seviyelerinde
10:45 Ben Affleck’e boşanma davası açan Jennifer Lopez, gittiği alışveriş merkezinde dans etti Ben Affleck'e boşanma davası açan Jennifer Lopez, gittiği alışveriş merkezinde dans etti
10:08 TÜİK, Türkiye Ekonomisinin 2. Çeyrek Büyüme Rakamlarını Açıkladı TÜİK, Türkiye Ekonomisinin 2. Çeyrek Büyüme Rakamlarını Açıkladı
09:54 Hindistan’da Şiddetli Yağışlar: 20 Kişi Hayatını Kaybetti Hindistan'da Şiddetli Yağışlar: 20 Kişi Hayatını Kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2024 23:55:03. #1.13#
SON DAKİKA: Myanmar'da 2025 Genel Seçimleri İçin Nüfus Sayımı Yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement