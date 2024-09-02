Myanmar'da 2025 Genel Seçimleri İçin Nüfus Sayımı Yapılacak

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Myanmar'da 2025'te yapılması planlanan genel seçim için seçmen listelerini derlemek amacıyla gelecek ay nüfus sayımı yapılacağı bildirildi.

Myanmar askeri yönetim lideri General Min Aung Hlaing, konuya ilişkin devlet televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Hlaing, genel seçim için seçmen listelerini derlemek, nüfus ve sosyoekonomik eğilimleri analiz etmek amacıyla her 10 yılda bir düzenlenen nüfus sayımının ülke genelinde 1-15 Ekim tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

Nihai misyonlarının "özgür ve adil çok partili demokratik seçim" olduğunu savunan Hlaing, seçimin ne zaman yapılacağına dair bilgi paylaşmadı. Hlaing, bu kapsamda elde edilecek verilerin gelecekteki kalkınma projeleri için kullanılacağını söyledi.

Göç ve Nüfus Bakanlığının internet sayfasında yer alan bilgilere göre, ülkede en son 2014'te sayım yapılmış ve nüfusun 51 milyon 486 bin olduğu açıklanmıştı.

Myanmar'da ordu, yönetimi ele geçirmelerinin ardından genel seçimin 2023'te yapılacağını duyurmasına rağmen bunu ertelemiş ve daha sonra 2025'te yapılacağı taahhüdünde bulunmuştu.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu (MNDAA), Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusundan silahlı grupları bünyesinde toplayan "Üç Kardeşler İttifakı", Myanmar ordusuna karşı silahlı eylemler başlatmıştı.

Myanmar ordusunun, darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 1000'den fazla kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi gözaltına alındı.