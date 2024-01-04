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Myanmar'da 9 Bin 652 Tutuklu Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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Myanmar'da 9 Bin 652 Tutuklu Serbest Bırakıldı

Myanmar'daki cunta yönetimi, ülkenin 76. bağımsızlık yıl dönümünde, genel af ilan ederek 9 bin 652 tutukluyu serbest bıraktığını açıkladı. Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi öldü, binlerce gösterici gözaltına alındı. Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.

Myanmar\'da 9 Bin 652 Tutuklu Serbest Bırakıldı
04.01.2024 - 13:26,
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Myanmar'daki cunta yönetimi, genel af ilan ederek 9 bin 652 tutukluyu serbest bıraktığını açıkladı.

Myanmar'da askeri yönetim, ülkenin 76. bağımsızlık yıl dönümünde, serbest bırakılan tutuklulara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Çeşitli hapishanelerde ve tutuklu merkezlerinde bulunan toplam 9 bin 652 mahkumun cezaları affedildi." ifadesi kullanıldı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış, 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi öldü, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna göre, ülkede darbeden bu yana yaklaşık 1400 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 bin kişi gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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Myanmar, İnsan Hakları, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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