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Myanmar'da Çin Mahallesi Ay Yeni Yılı'na hazırlanıyor - Son Dakika
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Myanmar'da Çin Mahallesi Ay Yeni Yılı'na hazırlanıyor

Myanmar'ın Yangon kentindeki Çin Mahallesi, Ay Yeni Yılı kutlamaları için kırmızı bayraklar, fenerler ve rengarenk ışıklı lambalarla süsleniyor. Ejderha Yılı'nı kutlamak isteyen insanlar, geleneksel Bahar Festivali süslerini satın almak için Çin Mahallesi'ne akın ediyor.

Myanmar\'da Çin Mahallesi Ay Yeni Yılı\'na hazırlanıyor
16.01.2024 - 15:16,
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ÇEKİM TARİHİ: 15 Ocak 2024

Yangon'daki Çin Mahallesi'nden çeşitli görüntüler

Çin Ay Yeni Yılı yaklaşırken, Myanmar'ın Yangon kentindeki Çin Mahallesi kırmızı bayraklar, fenerler ve rengarenk ışıklı lambalar gibi kutlama süsleriyle canlılık kazandı.

Çin ay takviminde bu yıl 10 Şubat'a denk gelen Ejderha Yılı'nı kutlamalarla karşılamak isteyen insanlar, geleneksel Bahar Festivali süslerini satın almak için Çin Mahallesi'ne akın ediyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Myanmar'ın Yangon kentinden bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua
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Çin Halk Cumhuriyeti, Myanmar, Kültür, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Myanmar'da Çin Mahallesi Ay Yeni Yılı'na hazırlanıyor - Son Dakika
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