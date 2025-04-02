Myanmar\'da Deprem: Çinli Ekipler Kurtarma Çalışmalarında

MANDALAY, 2 Nisan (Xinhua) -- Myanmar'da meydana gelen yıkıcı depremin ardından çok sayıda Çinli kurtarma ekibi felaketten etkilenen bölgelere ulaştı.

Çin Arama ve Kurtarma Ekibi ile Çin'in Hong Kong kentinden bir kurtarma ekibinin yer aldığı ortak görevde yılan gözü endoskoplar, radar dalgalı tüm görüş kameraları ve dronlar dahil olmak üzere çeşitli ekipmanlar kullanıldı. Olay yerinde İHA'ları kullanan ortak kurtarma gücü, kurtarmanın güvenliğini sağlamak için bir değerlendirme yaptı.

Yerel halk, kurtarma ekiplerine enkaz altındaki yardım sesleri hakkında yardımcı oldu. Çinli kurtarma ekipleri olay yerinde yaşam belirtisi tespit etmek için yoğun çaba harcadı.

Ortak göreve 24 kurtarma görevlisi katıldı.

Çinli kurtarma ekipleri, 7.9 şiddetindeki depremin ardından Myanmar'ın Mandalay kentindeki çalışmalarda salı günü yerel saatle 08.00 itibarıyla ülkede 8 kişiyi kurtardı.

Myanmar Devlet İdare Konseyi Bilgi Ekibi'nin pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre depremde can kaybı 2.886'ya, yaralı sayısı ise yaklaşık 4.639'a yükselirken, 373'e yakın kişiden ise haber alınamıyor.