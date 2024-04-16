Myanmar\'da düzenlenen Thingyan Su Festivali\'nde su sıçratma geleneği yaşandı

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YANGON, 16 Nisan (Xinhua) -- Myanmar'ın Yangon kentinde düzenlenen Thingyan Su Festivali'nde insanlar serinleyebilmek için birbirlerine su sıçrattı. Festivale özgü bu su sıçratma geleneği, kötü şansı uzaklaştırmayı ve sağlık ile mutluluğa ulaşmayı temsil ediyor.

Myanmar Yeni Yılı'nın başlangıcına işaret eden festival genellikle Nisan ayı ortasında gerçekleşiyor ve dört ila beş gün sürüyor. Festival bu yıl 13 Nisan'a denk geldi.