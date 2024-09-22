Myanmar'da Sel Felaketi: 384 Ölü

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YANGON, 22 Eylül (Xinhua) -- Myanmar'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 384'e yükselirken, 89 kişiden ise haber alınamıyor.

Myanmar Devlet İdare Konseyi Bilgi Ekibi tarafından Cumartesi günü yapılan açıklamada, Nepido Birlik Bölgesi'nden 164, Mandalay bölgesinden 134, Shan eyaletinden 78, Kayin eyaletinden 5, Bago bölgesinden 2 ve Ayeyarwady bölgesinden bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

9 bölge ve eyaletteki onlarca ilçeyi vuran sellerden ülkenin yaklaşık yüzde 16'sı etkilendi.

Seller nedeniyle 2.149 bina tamamen yıkıldı, 3.455'i ise kısmen hasar gördü. Ayrıca 546 okul sular altında kalarak zarar gördü. 533 yol ve köprü, 2.489 elektrik direği ve 99 iletişim kulesi de tahrip oldu.

Sellerden toplam 148.643 kişi etkilenirken, 735.461 dönüm çeltik tarlası zarar gördü ve 144.998 hayvan öldü.

Yagi Tayfunu ve Bengal Körfezi'ndeki derin bir depresyonun tetiklediği seller, son 50 yılın en yıkıcı felaketi olarak kayda geçti. Yağışların gece yaşanması ve dağlardan inen seller can kayıplarının artmasına yol açtı.

Açıklamada, yerel yetkililer, kurtarma ekipleri ve bölge sakinlerinin, etkilenen bölgeleri temizlemek, sağlık hizmeti sunmak ve mağdurlara gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri dağıtmak için birlikte çalıştığı belirtildi.