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Yeşim taşı madenindeki göçük bölgesinden çeşitli görüntüler
Myanmar'ın kuzeyindeki Kaçin eyaletinin Hpakant kasabasında Salı sabahı bir yeşim taşı madenindeki atık barajının çökmesi sonucu bir kişi hayatını kaybederken, dört kişi de yaralandı.
Yerel polis ve bölge sakinleri Xinhua'ya yaptıkları açıklamada, bölgedeki riskli durum nedeniyle kurtarma çalışmalarına öğleden sonra ara verildiğini belirtti.
Hpakant ilçesindeki Kayunar Kurtarma Örgütü'nden bir yetkili, ekiplerinin olay yerinde çalışmakta olduğunu, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, dört kişinin ise ağır yaralı olduğunu söyledi.
Yetkili, olay yerindeki yüksek risk nedeniyle öğleden sonra kurtarma çalışmalarını durdurduklarını aktardı.
Bölge sakinlerine göre kazadan sonra yaklaşık 30 kişiden haber alınamıyor.
Yerel polis, kazanın Salı günü Kaçin eyaletinin Hpakant kasabasına bağlı Ma Na köyündeki bir yeşim taşı madeninde yerel saatle 05.00 sularında meydana geldiğini bildirdi.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yangon'dan bildiriyor.(XHTV)
Son Dakika › Güncel › Myanmar'da Yeşim Taşı Madeninde Göçük: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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