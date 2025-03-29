YANGON, 29 Mart (Xinhua) -- Myanmar'ın Yangon kentindeki Yangon Uluslararası Havalimanı'na varan Çinli kurtarma görevlileri, 29 Mart 2025.
Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinden yola çıkan kurtarma ekibi cumartesi günü erken saatlerde depremin vurduğu Myanmar'ın Yangon kentine ulaştı.
Cuma günü meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde 1.002 kişi hayatını kaybederken, 2.376 kişi de yaralandı.
Myanmar Devlet İdare Konseyi Başkanı Kıdemli General Min Aung Hlaing, uluslararası topluma yardım çağrısında bulundu. (Fotoğraf: Haymhan Aung/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Myanmar'daki Deprem İçin Çinli Kurtarma Ekibi Göreve Başladı - Son Dakika
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