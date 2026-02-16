Myanmar Doğu Timor'un Maslahatgüzarını Sınır Dışı Ediyor - Son Dakika
Myanmar Doğu Timor'un Maslahatgüzarını Sınır Dışı Ediyor

16.02.2026 13:11
Myanmar, Doğu Timor'un maslahatgüzarından ordusuna karşı açılan suç duyurusu nedeniyle ülkeyi terk etmesini istedi.

Myanmar'daki askeri yönetim, ülke ordusuna yönelik suç duyurusunu işleme aldığı gerekçesiyle Doğu Timor'un maslahatgüzarı Elisio do Rosario de Sousa'dan ülkeden ayrılmasını talep etti.

Myanmar'da askeri yönetim kontrolündeki "Global New Light of Myanmar" gazetesinin haberine göre, Myanmar Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Doğu Timor'un Myanmar'daki ihlalleri belgeleyen Chin İnsan Hakları Örgütünün (CHRO) Myanmar ordusunun üst düzey yetkilileri hakkında yaptığı suç duyurusunu kabul ettiği ve dosyayı incelemek üzere bir savcı görevlendirdiği hatırlatıldı.

Buna diplomatik kanallardan itiraz iletilmesine rağmen sürecin durdurulmadığı ifade edilen açıklamada, bu olayın Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ilkelerinin ihlali olduğu savunuldu.

Açıklamada, Doğu Timor'un Yangon Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Elisio do Rosario de Sousa'dan en geç 20 Şubat'a kadar ülkeyi terk etmesinin istendiği bildirildi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Darbenin ve muhalefetin barışçı protestolarının kanlı şekilde bastırılmasının ardından başlayan silahlı direniş ve ülke genelinde çatışmalar, 2021'den bu yana 6 bin kişinin ölümüne ve yaklaşık 3 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

Kaynak: AA

