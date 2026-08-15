Myanmar\'ın Pirinç İhracatı D düştü

YANGON, 15 Ağustos (Xinhua) -- Myanmar, nisan ayında başlayan 2026-27 mali yılının ilk dört ayında 699.730 ton pirinç ve kırık pirinç ihraç etti.

Myanmar Pirinç Federasyonu'nun cuma günü yaptığı açıklamaya göre, ülke söz konusu dönemde pirinç ihracatından yaklaşık 232 milyon ABD doları gelir elde etti.

Federasyonun açıkladığı verilere göre, bu mali yılın ilk dört ayında yapılan pirinç ihracatı, geçen mali yılın aynı döneminde gerçekleştirilen 845.377 tonluk ihracatın gerisinde kaldı.