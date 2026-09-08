Myanmar, mali yılın ilk 5 ayında 848 bin ton pirinç ihracatı gerçekleştirdi - Son Dakika
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Myanmar, mali yılın ilk 5 ayında 848 bin ton pirinç ihracatı gerçekleştirdi

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Myanmar Pirinç Federasyonu, nisan ayında başlayan 2026-2027 mali yılının ilk beş ayında ülkenin 848.278 ton pirinç ve kırık pirinç ihraç ettiğini açıkladı. Bu ihracat, ülkenin tarım ürünleri ticaretindeki hacmini ortaya koyarken, pirinç sektörünün ekonomiye katkısını sürdürdüğünü gösteriyor.

YANGON, 8 Eylül (Xinhua) -- Myanmar'ın Yangon kentinde bir kamyona pirinç çuvalları yükleyen işçiler, 8 Eylül 2026.

Myanmar Pirinç Federasyonu'ndan salı günü yapılan açıklamaya göre ülke, nisan ayında başlayan 2026-2027 mali yılının ilk beş ayında 848.278 ton pirinç ve kırık pirinç ihraç etti. (Fotoğraf: Myo Kyaw Soe/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Myanmar, İhracat, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Myanmar, mali yılın ilk 5 ayında 848 bin ton pirinç ihracatı gerçekleştirdi - Son Dakika

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