Myanmar, mali yılın ilk 5 ayında 848 bin ton pirinç ihracatı gerçekleştirdi

YANGON, 8 Eylül (Xinhua) -- Myanmar'ın Yangon kentinde bir kamyona pirinç çuvalları yükleyen işçiler, 8 Eylül 2026.

Myanmar Pirinç Federasyonu'ndan salı günü yapılan açıklamaya göre ülke, nisan ayında başlayan 2026-2027 mali yılının ilk beş ayında 848.278 ton pirinç ve kırık pirinç ihraç etti. (Fotoğraf: Myo Kyaw Soe/Xinhua)