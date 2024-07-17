Nadir Deniz Kuşu Türü Fırtınaları Takip Ediyor

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Atlantik Okyanusu'nda Portekiz'e ait Bugio Adası'nda yaşayan nadir deniz kuşu türlerinden "Desertas petrel kuşunun" fırtınadan saklanmak yerine fırtınayı takip ettiği gözlemlendi.

Science Direct adlı internet sitesinde yayımlanan araştırma makalesine göre, güvercin boyutlarında gri kanatlı ve siyah gagalı bu kuş türü, diğer kuşlardan farklı olarak avlanmak için günlerce kasırgaları takip ediyor.

Araştırma kapsamında, "Desertas petrel kuşlarının" göç hareketlerini ve beslenme alanlarını incelemek isteyen bilim insanları, GPS takip cihazı yerleştirdikleri 33 kuşun Atlantik'in kasırga sezonundaki birkaç hafta boyunca okyanusta yiyecek arama rotalarını takip etti.

Araştırmacılar, elde edilen verileri 2015-2019 yıllarında kasırga rotaları ile karşılaştırdıktan sonra kuşların kasırgaların yol açtığı deniz serinliğini takip ettiğini belirledi.

Bilim insanları, güçlü fırtınalar sayesinde okyanustaki soğuk suyun yüzeydeki sıcak su ile karışmasının birçok balık ve kalamarın su yüzeyine çıkmasına neden olarak "Desertas petrel kuşunun" avlanmasını kolaylaştırdığını tespit etti.

Araştırmacılar, bu kuşların avlarını yakalamak için yaklaşık 8 metre yüksekliğe varan dalgalara ve saatte 100 kilometre hıza ulaşan rüzgarlara dayandıklarını gözlemledi.

Araştırma ekibinden Francesco Ventura, bu davranışın daha önce kuşlarda kaydedilmediğini belirterek, Desertas petrel kuşlarının kasırgaları günlerce takip ederek yaklaşık 2 bin 450 kilometre yol kat ettiklerini aktardı.

Audubon Deniz Kuşu Enstitüsü'nden Don Lyons ise bu kuşların bu davranışı kullanan tek hayvan olmadığını düşündüğünü, çalışmanın diğer yırtıcıları izleyen araştırmacıları benzer çalışmalar için teşvik edebileceğini kaydetti.