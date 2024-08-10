Nafia Kuş Aydın, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya için mücadele edecek

(ANKARA) - Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın, yarı finalde Fransız rakibi Althea Laurin'e yenildi. Aydın, bu akşam bronz madalya için mücadele verecek.
Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda milli taekwondocu Nafia Kuş Aydın, kadınlar +67kg yarı finalinde Fransız rakibi Althea Laurin'e 2-0 yenildi. Aydın, bu akşam bronz madalya için yarışacak.
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