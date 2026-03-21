Nairobi'de Uçak Kazası Yok

Kenya'nın başkenti Nairobi'de yolcu uçağının iniş sırasında pistten çıktığı bildirildi.

Kenya Havalimanları İdaresinden (KAA) yapılan açıklamada, Nairobi'de bulunan Wilson Havalimanı'nda, Kisumu Uluslararası Havalimanı'ndan gelen bir yolcu uçağının, iniş sırasında pistten çıktığı belirtildi.

Açıklamada, uçakta bulunan 39 kişilik yolcu ve mürettebatın tamamının, kazadan yara almadan kurtulduğu bildirildi.

Açıklamada, "Tüm yolcu ve mürettebatın güvende olduğunu teyit ederiz. Herhangi bir yaralanma bildirilmemiştir. Uçak halen olay yerinde olup kurtarma çalışmaları devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, Wilson Havalimanı'ndaki uçuş operasyonlarının normal şekilde sürdüğünü vurgulayarak tüm havalimanlarında en yüksek güvenlik standartlarının korunmaya devam edeceğini kaydetti.

Kazanın nedeni henüz belirlenemezken polis, olayın kontrol altına alındığını ve ilgili kurumların inceleme başlattığını açıkladı.