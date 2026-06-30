Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, Aile Yaşam Merkezi koro öğrencileri konser verdi.
Merkezde, Şef İsmail Yarcı yönetiminde gerçekleştirilen konserde türküler seslendirildi.
Nallıhan Aile Yaşam Merkezi Müdürü Abdülfettah Güngör, koronun uzun süredir hazırlandığını, ilk konserini gerçekleştirmenin heyecanını yaşadığını ifade etti.
Son Dakika › Güncel › Nallıhan Aile Yaşam Merkezi'nde Koro Konseri - Son Dakika
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