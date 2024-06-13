Nallıhan'da çıkan yangında samanlık ve değirmen yandı

Güncel

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde çıkan yangında samanlık ve kullanılmayan değirmen yandı.

Ömerşeyhler Mahallesi'nde Bayram Çalıkaya'ya ait kullanılmayan değirmende henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, İsmail Akkuş'a ait samanlığa sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile Nallıhan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında samanlık ve eski değirmen yandı.

Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, mahalleye gelerek yetkililerden bilgi aldı.