Nallıhan'da Kadınlar Günü Etkinliği

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.
Bir kafede düzenlenen etkinlikte sanatçı Pınar Ayhan, konser verdi.
Kadınların ilgi gösterdiği etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayşe Tetik ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Sanatçı Ayhan'ın Nallıhan Belediyesinin akşam organize edeceği söyleyişiye katılacağı bildirildi.
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