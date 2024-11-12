Nallıhan'da Modern Hayvan Barınağı

Güncel

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde modern hayvan barınağı yapılacak.

Belediye Başkanı Ertunç Güngör, yaptığı açıklamada, Davutoğlan Mahallesi'ndeki Bentbaşı mevkisinde 1600 metrekare üzerine modern bir barınak inşa edileceğini belirtti.

Barınakta, hasta ve yardıma muhtaç hayvanların bakımı için özel tasarlanmış kapalı ve açık barınma bölmeleri bulunacağına dikkati çeken Güngör, şunları kaydetti:

"Barınak, modern altyapısı ve geniş alanı ile dikkat çekecek. İçerisinde veteriner hizmetleri, karantina bölümleri, oyun ve egzersiz alanları gibi detaylar yer alacak. Bu sayede, Ankara'nın en uzak ilçelerinden biri Nallıhan'da can dostlarımız olan hayvanlarımızın sağlık ve güvenlik ihtiyaçları en üst düzeyde karşılanarak onlara uygun yaşam koşulları sağlanacak. Sokaklarımız huzurlu, can dostlarımız daha mutlu olacak. Nallıhan için sosyal belediyeciliğin bir önemli adımının daha atılmış olmasının gururunu yaşayacağız."