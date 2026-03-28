Nallıhan\'daki ADEM\'de 230 kadın kurslara katılıyor

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde kursiyer kadınlar, Şehit Zafer Çalışkan Aile Destek Merkezi'nin (ADEM) yeni hizmet binasında eğitim görüyor.

Nallıhan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 2018'de kadınların mesleki ve kişisel yönden geliştirilmelerine destek sağlanması için kurulan Aile Destek Merkezi'nin yeni binasında, 230 kadına eğitim veriliyor.

Merkezin koordinatörü Hatice Erdoğan, yaptığı açıklamada, yeni hizmet binalarında 3 proje personeli, 9 usta öğretiyle hizmet verdiklerini belirtti.

Merkezde iğne oyası, tezhip, seramik, el sanatları sınıfı, dikiş atölyesi, misafir ve oyun odaları, kreş ve 70 kişi kapasiteli konferans salonu olduğunu ifade eden Erdoğan, burada üretilen ürünlerin satışının yapılması için Bacım Sultan El Sanatları Satış Merkezi'nin kurulduğunu sözlerine ekledi.