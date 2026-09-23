Nallıhan Kaymakamı, ağır tonajlı taşıt geçişi için güvenlik toplantısı yaptı

Nallıhan Kaymakamı, ağır tonajlı taşıt geçişi için güvenlik toplantısı yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nallıhan'da Kaymakam Semih Doğanoğlu başkanlığında yapılan toplantıda, ağır tonajlı taşıtların ilçe güzergahından kontrollü geçişi ve olası risklere karşı alınabilecek tedbirler değerlendirildi. Doğanoğlu, trafik güvenliği çalışmalarının sürdürüleceğini belirtti.
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik toplantı gerçekleştirildi.
Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu başkanlığında düzenlenen toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Muhammed Tunçdemir, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Halil İbrahim Kara, Şoförler Odası Başkanı Erdoğan Mutlu, ilgili kurumların temsilcileri ve firma yetkilileri katıldı.
Toplantıda, ağır tonajlı taşıtların trafik kurallarına uygun ve kontrollü şekilde ilçe güzergahından geçişlerinin sağlanması, trafik güvenliğinin artırılması ve olası risklerin önlenmesine yönelik alınabilecek tedbirler değerlendirildi.
Kaymakam Doğanoğlu, toplantının ardından yaptığı açıklamada, trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.
Kaynak: AA
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