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Nanjing'de Yeni Yıl Kutlamaları Şenlik Fenerleriyle Aydınlatıldı - Son Dakika
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Nanjing'de Yeni Yıl Kutlamaları Şenlik Fenerleriyle Aydınlatıldı

Nanjing\'de Yeni Yıl Kutlamaları Şenlik Fenerleriyle Aydınlatıldı

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinde yer alan Nanjing'in yedi kentsel bölgesi, yaklaşan Çin Yeni Yılı kapsamında şenlik fenerleriyle aydınlatıldı. Şehir, renkli ve gösterişli fenerlerle süslendi ve bu etkinliklerle yeni yıl kutlamaları başladı.

03.02.2024 16:15
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NANJİNG, 3 Şubat (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinde yer alan Nanjing'in yedi kentsel bölgesi, yaklaşan Çin Yeni Yılı kapsamında şenlik fenerleriyle aydınlatıldı.

Kaynak: Xinhua

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