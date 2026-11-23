HÜSEYİN EL-KABBANİ - Akdeniz'de 228 yıl önce Nil Muharebesi'nde batan Fransız komutan Napolyon Bonapart'ın filosuna ait eserler Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesinde ziyaretçileriyle buluşuyor.

Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı tarafından başkent Kahire'deki Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesinde "Napolyon'un Filosu: Denizin Anlattığı Hikayeler" temasıyla açılan sergide Akdeniz'in derinliklerinden çıkarılan tarihi kalıntılar sergileniyor.

Su Altı Tarihi Eserler Genel Müdürlüğünün kuruluşunun 30. yılı münasebetiyle Su Altı Kültürel Miras Günü'nde açılan sergi kapsamında Fransız komutan Napolyon Bonapart'ın filosuna ait 1798'de Nil Muharebesi'nde Mısır'ın kuzeyindeki İskenderiye açıklarında batan kalıntılar yer alıyor.

Serginin açılışına katılan Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı Şerif Fethi, Napolyon'un İskenderiye açıklarında batan filosuna ait tarihi eserleri inceledi.

Sergilenen eserler arasında Akdeniz'in özellikle Napolyon'un filosunun battığı Abukir Körfezi ve İskenderiye Limanı çevresindeki sularından çıkarılan silahlar, madeni paralar, tabak, çatal gibi eşyalar ve gemi enkazlarına ait parçalar yer alıyor.

Sergi, 1798-1801 yıllarında Fransızların gerçekleştirdiği Mısır seferi ile 1798'de İngiliz Amiral Horatio Nelson komutasındaki donanmanın Fransız filosunu mağlup ederek gemilerinin bir bölümünü batırdığı Nil Muharebesi'ne ışık tutuyor.

"Gün yüzüne çıkarılan her eser turizm potansiyeline katkı sağlıyor"

Mısırlı turizm uzmanı ve eski Turizmciler Sendikası Başkanı Mutaz es-Seyyid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her tarihi eserin kendine özgü bir değer ve öneme sahip olduğunu belirtti.

Mısır eserlerinin eşsiz bir tarihi belge niteliği taşıdığını ifade eden Seyyid, "İskenderiye açıklarında bulunan ve Napolyon'un filosunun kalıntılarını da içeren batık eserler, Yunan-Roma dönemi de dahil olmak üzere Mısır medeniyetinin tarihine ışık tutulmasında önemli rol oynuyor." diye konuştu.

Seyyid, bu eserlerin büyük bölümünün halen kayıp olduğunu dile getirerek, "Deniz, Napolyon'un batık filosuyla sınırlı olmayan, tükenmek bilmeyen tarihi hikayeler barındırıyor." dedi.

Batık eserlerin keşfedilmesinin gayretli çalışmalar, uzun yıllar ve yüksek miktarda finansman gerektirdiğini belirten Seyyid, gün yüzüne çıkarılan her eserin turizm potansiyeline katkı sağladığını söyledi.

Seyyid, bu eserlerin taşıdığı tarihi değerle uyandırdığı hayranlığın turistleri konaklama sürelerini uzatmaya teşvik edebileceğini vurguladı.

Mısırlı uzman, İskenderiye'nin eşsiz hazineler ve tarihi eserler bakımından zengin bir şehir olduğunu ve daha fazla ilgiyi hak ettiğini kaydetti.

Napolyon'un kayıp filosu yıllar sonra keşfedildi

Fransız komutan Napolyon Bonapart'ın Mısır seferi sırasında Akdeniz'de bulunan filosu, Amiral Horatio Nelson komutasındaki İngiliz donanmasıyla 1798'de Abukir Körfezi'nde yapılan deniz savaşında battı.

Adı daha sonra Nil Muharebesi ya da Abukir Deniz Muharebesi olarak anılan savaşta Napolyon'un batan L'Orient amiral gemisi ile 3 Fransız gemisinin kalıntıları yıllar sonra su altı arkeologları tarafından keşfedildi.

Jacques Dumas liderliğindeki Fransa-Mısır su altı arkeolojisi ekibi 1983'te Abukir Körfezi'nde ilk batık kalıntılarına ulaştı.

1998'de deniz arkeoloğu Franck Goddio'nun öncülüğünde yapılan taramalarla L'Orient ile diğer gemilerin enkazları ve savaşın düzeni haritalandırıldı ve gemilerle beraber batan çok sayıda tarihi eser gün yüzüne çıkarıldı.